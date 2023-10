Brand bei Henkel als Übungsannahme: Feuerwehren probten für Ernstfall

Übungsannahme der diesjährigen Gemeindeübung war ein Brand bei der Firma Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik Betriebs GmbH. Unter den Augen von Bürgermeister Josef Ramharter, Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Panagl und weiterer Übungsbeobachtern wurden von den Einsatzkräften die aufgetragenen Aufgaben abgearbeitet.

Nach Auslösung der Brandmeldeanlage machte sich die örtlich zuständige Feuerwehr Waidhofen auf den Weg zum Übungsobjekt. Vor Ort konnten zahlreiche ausgelöste Melder vom Einsatzleiter am Feuerwehrbedienfeld abgelesen werden. Da der Brand laut Übungsleitung bereits durch die Außenhaut des Gebäudes gedrungen war, wurde rasch eine Nachalarmierung weiterer Einsatzkräfte veranlasst. Währenddessen konnte der Geschäftsführer vom Einsatzleiter befragt werden.

Acht Personen mussten gerettet werden

Hierbei stellte sich heraus, dass insgesamt noch acht Personen im Gebäudeinneren vermisst wurden. Sofort lief die Menschrettung an und der erste Atemschutztrupp drang nur wenige Minuten später ins Gebäudeinnere vor. Die nachrückenden Gemeindefeuerwehren trafen minütlich am Übungsort ein. Insgesamt vier Atemschutztrupps wurden für die Menschenrettung eingesetzt. Parallel dazu wurde mit dem Schützen der angrenzenden Gebäudeteile mit dem Tanklöschfahrzeug und der Drehleiter der Feuerwehr Waidhofen bzw. mit dem Hilfeleistungsfahrzeug der Feuerwehr Altwaidhofen begonnen. Weitere Einsatzkräfte brachten vier Tragkraftspritzen am Ufer der Thaya in Stellung und legten vier Zubringerleitungen zum Übungsobjekt. Mehrere Strahlrohre wurden in Betrieb genommen und die Brandbekämpfung gestartet.

Während der Rettungsmaßnahmen nahm der WLA-Atemluft auf der Zufahrt zum Firmengelände Aufstellung und errichtete den Atemschutzsammelplatz. Nach Inbetriebnahme des Atemluftkompressors und Aufbau des Atemschutzsammelplatzes wurden die leeren Atemluftflaschen der eingesetzten Atemschutztrupps sofort vor Ort befüllt bzw. die Reservetrupps koordiniert.

Am Ende der Übung wurde eine Übungsnachbesprechung mit allen eingesetzten Kräften durchgeführt und der Ablauf der Übung besprochen. Im Anschluss an die Übung wurden die Einsatzkräfte von der Stadtgemeinde Waidhofen zu einer kleinen Jause eingeladen.