Es war ein System, das aus heutiger Sicht nahezu unvorstellbar klingt. Mitte der 1960er-Jahre zählte das Land Niederösterreich noch stolze 1.652 Gemeinden, alle davon mit eigenem Bürgermeister und individuell verwaltet. Im Großteil dieser Gemeinden lebten weniger als 1.000 Menschen.

Da aber gerade in dieser Zeit die Anforderungen an die Gemeindeverwaltung exponentiell stiegen, begannen die Bestrebungen des Landes zu einer Professionalisierung und gleichzeitigen Vereinfachung der Strukturen. Mit einem zentralen Gemeindeamt sollte der Verwaltungsapparat gestärkt werden. Vorbei war die Zeit der „Nachtkastlbürgermeister“, in der die gesamten Gemeindeunterlagen in eine Schublade passten.

Manche Gemeinden umfassten nur einen Ort

„Es gab damals Gemeinden, die nur aus einem einzigen kleinen Ort bestanden. Mit einem gemeinsamen Gemeindeamt für einen größeren Bereich wurde eine effektive Lösung geschaffen“, schildert der Waidhofner Historiker Franz Fischer. Zusätzlicher Anreiz für die Zusammenschließung seien die finanziellen Zusatzförderungen gewesen, denn ab einer Größe von 1.000 (bzw. 2.000, 10.000 usw.) Einwohnern gab es verhältnismäßig mehr Geld. Die Gebietsreform an sich dauerte dabei mehrere Jahre. Im Bezirk Waidhofen kam es 1965 zum ersten Zusammenschluss mit der Eingliederung von Illmau zu Kautzen. Der Prozess sollte bis 1972 dauern. Zuerst noch komplett auf freiwilliger Basis, wurden die letzten Kleingemeinden in ebendiesem Jahr mit großem Druck vom Land quasi zum Zusammenschluss gezwungen. Dieses Kommunalstrukturgesetz wurde 1971 beschlossen und markierte den Abschluss der Reform.

Dass so eine große Umstrukturierung nicht ohne den ein oder anderen Konflikt auskommen konnte, ist klar. „Viele befürchteten, dass die Gemeindeverwaltung im Nachbarort zum neuen Machtapparat wird, in dem man selbst nichts mehr zu sagen hat“, erklärt Fischer. Vor allem der Verlust des eigenen Bürgermeisters und der damit verbundenen Bedeutungslosigkeit machte den Menschen der kleinen Orte Angst. „Keiner wollte zum Anhängsel verkommen.“

Die Grenzen wurden neu gezogen

Die große Frage nach dem „Wer mit wem?“ löste zudem lange Diskussionen aus, denn Optionen gab es für manche mehrere. So wurden teilweise sogar Bezirksgrenzen neu gezogen. Beispielsweise wollte die ehemalige Zwettler Gemeinde Warnungs zu Vitis, hing jedoch damals noch mit Ottenschlag zusammen, das eine Vereinigung mit Zwettl anstrebte. „Nebenbei bot sich auch Kirchberg an, aber da wollten sie beide partout nicht hin“, erzählt der langjährige Vitiser Amtsleiter Franz Weber.

Es blieb nichts anderes als die Trennung mitsamt neuer Bezirksgrenze. Etwas seltsam sehe diese dadurch aber schon aus: „Ich habe Warnungs immer unseren Blinddarm genannt.“ Warnungs hat auch heute noch eine andere Postleitzahl und Vorwahl als Vitis.