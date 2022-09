ÖKB-Flohmarkt in Göpfritzschlag: Bedürftigen helfen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Einen Flohmarkt organisierte der ÖKB Dobersberg und Umgebung am vergangenen Wochenende im Feuerwehrhaus in Göpfritzschlag. Nach dem Stöbern nach Schnäppchen konnten die Besucher auch das angebotene Mittagessen und hausgemachte Mehlspeisen genießen

„Mit dem Besuch waren wir sehr zufrieden“, konnte sich Obmann Edwin Miksche über einen sehr guten Erfolg der Veranstaltung freuen. „Bereits am ersten Tag hatten wir einen höheren Umsatz zu verzeichnen als im Vorjahr.“

Ein Schnäppchen fanden Pascal Schimpl, Carolin Hiess und Luis Hiess mit diesem Teddy. Foto: privat

Das vielfältige Angebot reichte von Geschirr über Kinderspielsachen bis hin zu Büchern, Ziergegenständen und Dekorationsartikeln. „Wir sammeln während des gesamten Jahres, werden oft angerufen, wenn jemand einen Haushalt auflöst und die Sachen selbst nicht brauchen kann“, erklärt Edwin Miksche.

In einem Privathaus werden die Sachspenden gesammelt, um sie dann beim Flohmarkt präsentieren zu können. Nach dem Markt wird erst einmal aussortiert. „Einen Teil der nicht verkauften Gegenstände geben wir weiter an den Carla-Shop oder an den Henry-Laden, einen Teil behalten wir für den nächsten Flohmarkt.“

Der Gedanke der Gemeinnützigkeit steckt hinter der gesamten Organisation. Der Reinerlös aus dem Flohmarkt wird an bedürftige Personen im Bezirk gespendet. „Uns ist wichtig, keine großen Organisationen zu unterstützen, bei denen die Spenden zum Teil in der Bürokratie versickern. Wir wollen wirklich sehen, dass den Menschen in der Region mit unserer Spende geholfen wird, und wir sind auch schon mit einigen Bürgermeistern in Kontakt, um die passenden Personen zu finden“, betont Miksche.

Die Aufgaben haben sich gewandelt

Der ÖKB Dobersberg und Umgebung umfasst rund 100 Mitglieder, großteils aus den Gemeinden Dobersberg, Karlstein und Waldkirchen. Der Verein verfolgt ideelle, soziale und humanitäre Ziele, ist überparteilich, gemeinnützig und nicht auf Gewinn ausgerichtet.

Die Aufgaben und Ziele des ÖKB haben sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. War die Hauptaufgabe früher die Unterstützung von Kriegs-Heimkehrern, so steht heute die Arbeit im sozialen Bereich im Vordergrund. Die Mitglieder fahren mit Essen auf Rädern, sammeln Spenden für in Not geratene Menschen (etwa nach Hochwasserkatastrophen) oder arbeiten bei Veranstaltungen mit Rotem Kreuz, Feuerwehr oder sozialen Vereinen zusammen. Mitglieder des Österreichischen Kameradschaftsbundes kümmern sich auch um die Pflege von Denkmälern und Gedenkstätten.

„Auch die Pflege der Tradition, des Brauchtums und des Heimatbewusstseins ist uns ein Anliegen, genauso wie die Unterstützung der Aktivitäten zur Bewahrung einer gesunden Umwelt für uns und unsere Nachkommen“, lädt Edwin Miksche dazu ein, dem ÖKB beizutreten. „Unser Verband finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Veranstaltungen. Der Beitritt ist an kein Alter gebunden, und fast ein Drittel unserer Mitglieder sind mittlerweile Frauen.“

