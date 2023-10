„Gemeinsame Lesezeit“: Gelungener Start für Projekt in Stadtbibliothek

Gemeinsam mit dem des Hilfswerk Thayatal wurde die „Gemeinsame Lesezeit“ ins Leben gerufen. Es ist unbestritten, dass das Lesen enorm wichtig für die Entwicklung von Kindern ist. Geschichten zu erzählen, zu lesen und vor allem auch das Vorlesen fördern das Sozialverhalten von Kindern.

Janine Habison rief die Initiative ins Leben, der Andrang beim ersten Vorlesen am 12. Oktober war sehr groß. Als erstes las Janine Habison das Buch „Atlas der wundersamen Orte“ den kleinsten Kindern vor, im Anschluss waren die etwas Größeren dran. Welches Buch gelesen wird bestimmt der Lesepate, natürlich sollte dies altersgerecht sein. Lesepate kann jeder werden, wer Interesse und Lust hat seine Leidenschaft für Bücher mit den Kindern zu teilen.

Begeistert waren nicht nur die Kinder von der Geschichte, sondern auch den Eltern gefiel es zu sehen, wie die Kinder mitgezogen wurden in eine fantasiereiche Bücherwelt. Bibliothekarin Irmgard Trimmel sagt: „Ich freue mich sehr, dass das Angebot so gut angenommen wurde und die Kinder so viel Freude daran hatten.“ Danach hatten Eltern und Kinder die Möglichkeit sich in der Bibliothek umzusehen und sich durch die vielen Bücherregalen zu schmökern. Nach Bedarf wird auch gerne in Pflegeheimen, Schulen oder Kindergärten vorgelesen.