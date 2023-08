„Singen mit Aussicht“ in Eulenbach

Mit viel Charme motivierte Bettina Ledwina das Publikum zum Mitsingen. Begleitet wurde die Musiklehrerin von Michaela Haidl, die mit Akkorden und Gitarre spielte. So konnten die Laien mit Unterstützung des Singkreises Vitis gemeinsam singen. Den Beginn machte „Freude, schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven. Der Kanon „Toembai“ wurde von den Gästen in drei Gruppen zu Gehör gebracht und bei den „Hammerschmiedgselln“ kam das Publikum so richtig in Fahrt. In der Festhalle wurde sogar das Tanzbein geschwungen.

Auch der Austropop kam nicht zu kurz. Gert Steinbäckers „Großvater“ von STS und „Weit, weit weg“ von Hubert von Goisern sorgten für gute Stimmung. Für Nachwuchs in der Singszene ist ebenfalls gesorgt .Der Sohn von Bettina Ledwinka, Adrian, erfreute die Gäste mit zwei lustigen Liedern. Einen würdigen Abschluss präsentierte der Singkreis Vitis unter der Leitung von Irmgard Bauer mit dem Lied „Mei Vitis“, Text von J.Ströbinger, Musik von G.Hofmann .