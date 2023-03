Wechselladeaufbau für Atemluft-Versorgung in Dienst gestellt

Bereits im Jahr 2021 wurde im Auftrag des Abschnittsfeuerwehrkommandos Waidhofen eine Arbeitsgruppe gebildet (darunter zwei Mitglieder der Feuerwehr Waidhofen), um ein Nachfolgeprodukt für den seit 2002 im Einsatz stehenden Atemluftanhänger zu finden. In zahlreichen Arbeitsgruppen-Sitzungen wurden die Ansprüche und Anforderungen an das neue Produkt gemeinsam erarbeitet, Informationen über aktuelle Produkte eingeholt und in Folge Angebote verschiedener Firmen eingeholt.

Am 13. März 2022 wurde das Konzept bei einer Kommandantenbesprechung aller Feuerwehren des Abschnittes Waidhofen/Thaya präsentiert und der Beschluss zur Umsetzung des Projektes „Wechselladeaufbau-Atemluft“ getroffen. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt durch alle 40 Feuerwehren des Abschnittes. Den Zuschlag für den Bau des Wechselladeaufbau erhielt die Firma Keller Karosserie- Lack- u Fahrzeugbautechnik GesmbH aus Rückersdorf.

Nach zahlreichen Besprechungen, Abstimmungsgesprächen und Vor-Ort-Besuchen im Herstellerwerk konnte eine Abordnung des Abschnittsfeuerwehrkommandos bzw. der Feuerwehr Waidhofen am 7. März der technischen Abnahme durch Mitarbeiter des NÖ Landesfeuerwehrkommandos beiwohnen und anschließend das neue Einsatzgerät zur Feuerwehr Waidhofen als neue Stationierungsfeuerwehr überstellen. Die ersten Feuerwehrmitglieder wurden bereits im Vorfeld auf die neuen Gerätschaften geschult, sodass der Wechselladeaufbau ab sofort für den Einsatzdienst zur Verfügung steht.

