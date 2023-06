Betriebsergebnis der Raiffeisenbank Vitis verdoppelt

Die Raiffeisenbank Vitis hielt am 20.06.2023 ihre Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022 ab.

Obmann Rainer Liebscher stellte in seinem Bericht die spannende Frage, ob die „Raiffeisen-Idee“ nach 160 Jahren ihres Bestehens noch in die moderne Zeit passt. Dazu befragte er aber nicht Menschen, sondern die künstliche Intelligenz Chat GPD, die derzeit in aller Munde ist. Das Ergebnis war eindeutig, die Rechtsform der Genossenschaft hat auch im Jahr 2023 nichts von ihrer Aktualität verloren.

Direktor Matthias Riemer präsentierte den Jahresabschluss der Bank. Das Betriebsergebnis beträgt über 650.000 Euro und konnte gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden, die Eigenmittelquote ist mit ca. 32% eine der höchsten aller niederösterreichischen Raiffeisenbanken. Direktor Othmar Scherzer zeigte in einer Fotopräsentation die vielfältigen Tätigkeiten der Bank. Neben zahlreichen Schulungen und Ausbildungen der Mitarbeiter wurden auch wieder lokale Vereine und Organisationen unterstützt. Revisor Stephan Handy stellte der Bank ein gutes Zeugnis aus und beendete die Prüfung mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Bei der Generalversammlung standen auch Wahlen zum Vorstand und Aufsichtsrat auf dem Programm. Die langjährigen Funktionäre Josef Troll und Ewald Fida stellten sich keiner Wiederwahl mehr. Als neue Funktionäre wurden einstimmig Christian Weber und Hannes Kaltenböck gewählt.

Verdiente Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates wurden mit einer Ehrung der Raiffeisen Holding NÖ-Wien bedacht. Marcus Koller und Friedrich Weiß mit der Raiffeisenmünze in Bronze, Rainer Liebscher und Ewald Fida mit der Raiffeisenmünze in Silber und Josef Troll mit dem Raiffeisen-Ehrenzeichen in Bronze. Zum Abschluss wurden noch langjährige Mitglieder der Genossenschaft ausgezeichnet.