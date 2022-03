Blasmusik Windigsteig: Tanja Pfeiffer ist neue Obfrau

Der Musikverein Blasmusik Windigsteig wählte im Rahmen seiner Generalversammlung in der Kaminstube Zlabinger in Schwarzenau einen neuen Vorstand. Bürgermeister Manfred Herynek führte die Neuwahlen durch.

An der Spitze gab es einen Wechsel: Tanja Pfeiffer aus Windigsteig löste Armin Holzner ab und ist neue Obfrau. Armin Holzner war sechs Jahre lang Obmann des Musikvereins. „Das Open Air-Konzert in Windigsteig mit dem Musikverein Hirschbach 2016 und das Bezirksmusikfest 2019 waren meine Highlights“, sagt der bisherige Obmann Armin Holzner.

Er bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit, besonders auch bei Ehrenobmann Franz Zlabinger, welcher weiterhin Obfrau-Stellvertreter gemeinsam mit Jasmin Bittermann sein wird.

Holzner wird weiterhin im Verein als Musiker und Kapellmeister-Stellvertreter tätig sein. Auch Franz Zlabinger bedankt sich im Namen aller Musiker bei Armin Holzner für die Arbeit als Obmann.

Erstmals Frau an der Spitze des Musikvereins

Die 26-jährige neue Obfrau, Tanja Pfeiffer, ist seit 12 Jahren beim Musikverein und spielt Querflöte. Die letzten sechs Jahre war sie bereits im Vorstand als Schriftführerin-Stellvertreterin tätig. Der Musikverein freut sich ganz besonders, dass zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Vereins steht und die Arbeit als Obfrau übernimmt. Die musikalische Leitung obliegt bereits seit Sommer 2020 Kapellmeister Florian Bauer aus Vitis.

Der Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre fiel wegen Corona kurz aus. Höhepunkt war aber noch das Frühjahrskonzert Anfang März 2020 mit den vier Dirigenten: Ehrenkapellmeister Johann Löffler, Florian Bauer, Guntmar Müller und Christoph Reiss.

Im Jahr 2021 nahm der Musikverein bei der Polka – Walzer – Marsch Wertung unter der Leitung von Florian Bauer in Raabs teil und erzielte dabei in der Stufe B 88,97 Punkte. Der Musikverein freut sich auf das kommende Jahr, in dem hoffentlich wieder mehr geprobt werden kann.

