Die Raiffeisenbank Vitis hielt am 18. Juni ihre ordentliche Generalversammlung ab, bei der zwei Jubiläen gefeiert wurden: Die Gründung der Raiffeisenbank vor 125 Jahren und der Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der sich zum 200. Mal jährt.

Obmann Rainer Liebscher blickte auf die Geschichte der Raiffeisenbank Vitis zurück. Anfänglich wurde der Kassenverkehr im Haus des jeweiligen Obmannes abgehalten, pro Woche war lediglich zwei Stunden an einem Sonntagvormittag geöffnet. Im Laufe der letzten 125 Jahre wurde aus dem „Darlehenskassenverein für Vitis und Umgebung“ eine moderne Universalbank, die sämtliche Bereiche des finanziellen Lebens abdeckt und umfangreiche Dienstleistungen anbietet.

Die Geschäftsleiter Emma Lauter und Othmar Scherzer präsentierten die Bilanz 2017. Obwohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Banken weiterhin herausfordernd sind, konnte ein gutes Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Raiffeisenbank Vitis konnte ihre Eigenmittelquote auf knapp 50 Prozent erhöhen und ist somit die eigenkapitalstärkste Raiffeisenbank in NÖ, was im Revisionsbericht gelobt wurde. Justus Reichl vom Raiffeisenverband zeigte auf, dass das Thema Genossenschaft heute genau so aktuell ist wie zu Lebzeiten von Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Bei einem Jubiläumsquiz gewannen Peter Ramharter aus Heinreichs, Michael Rameder aus Waidhofen und Gabriele Neziraj aus Rottenbach Thermengutscheine.