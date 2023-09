Lagerhaus Waidhofen blickt auf erfolgreiches Geschäftsjahr zurück

„Unser Lagerhaus hat sich im Vorjahr sehr gut entwickelt und mehrere Investitionsvorhaben in Angriff genommen. Damit sind wir gut gewappnet für die Herausforderungen des aktuellen und kommenden Jahres, in dem wir mit einem schwierigeren Umfeld konfrontiert sind“, so Lagerhaus-Geschäftsführer Norbert Müller.

Zu bereits erfolgreich umgesetzten Aktivitäten zählen die Vergrößerung der Werkstätte in Raabs, der Aufbau einer eigenen Rundholzlogistik und die Einführung der Lagerhaus Plattform SAP als Warenwirtschaftssystem. Aktuelle Genossenschaftsprojekte betreffen den Start des Baumeistergewerbes, die Erweiterung des Markts für Haus & Garten in Groß-Siegharts und die Modernisierung des Technik-Standorts Waldkirchen.

Zentraler Teil der Veranstaltung waren neben der Unternehmenspräsentation zwei Gastvorträge. RWA-Vorstandsdirektor Christoph Metzker sprach vor zahlreichen Gästen – darunter Bezirkshauptfrau Manuela Herzog und Bürgermeister Franz Fischer – über globale Megatrends. Insbesondere beleuchtete er die Auswirkungen von Klimawandel, Bevölkerungswachstum sowie Digitalisierung auf unsere Gesellschaft. Kurt Bogg, Obmann-Stellvertreter der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, ging zudem auf die gegenwärtige Konjunkturlage ein und gab Einblick in die aktuelle Inflations- und Zinsentwicklung.

Im Rahmen der Wahlen wurde Obmann Gerhard Bayer im Amt bestätigt und Thomas Trimmel zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt.