Landjugend Dobersberg: Gregor Schmid ist neuer Obmann

Die jährliche Generalversammlung der Landjugend Sprengel Dobersberg fand am 13. Oktober in Meli's Cafe statt. Neben vielen aktiven Mitgliedern und dem Vorstand nahmen auch Ehrengast Bürgermeister Lambert Handl und die Beirätin der Landjugend Waldviertel Sabine Pfeisinger an der Versammlung teil.

Nach der Begrüßung wurde gemeinsam ein Rückblick auf das vergangene Landjugend-Jahr geworfen, welches aufgrund von vielen Aktivitäten, wie Projektmarathon, Punschstand und Theater als sehr erfolgreich empfunden wurde. Auch konnten neue Mitglieder in der Runde begrüßt werden.

Nächster Programmpunkt waren die Neuwahlen. Thomas Hagenauer übergab sein Amt als Obmann an Gregor Schmid. Manuel Neuditschko nimmt als Obmann-Stellverteter seinen Platz im Vorstand ein. Als Leiterin wurde Lena Amberger gewählt und wird nun tatkräftig von der früheren Leiterin Katrin Schmid unterstützt. Selina Plei als Kassier und Tanja Witzmann als Schriftführerin wurden in ihren Funktionen wiedergewählt. Das Amt als Medienreferentinnen übernahmen gemeinsam Sara Litschauer und Sophie Pfeisinger. Anschließend wurde noch gemütlich beisammen gesessen und auf eine gute Zusammenarbeit und ein neues erfolgreiches Landjugend-Jahr mit neuer Leitung angestoßen.