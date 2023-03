ÖKB Waidhofen an der Thaya: Veranstaltung soll Budget aufbessern

Zur Generalversammlung des Stadtverbandes des Österreichischen Kameradschaftsbundes begrüßte Obmann Erwin Deimel die Vertreter der Stadt- und Ortsverbände des Bezirkes. Zu Beginn der Veranstaltung wurde der Toten gedacht, besonders jener des vergangenen Jahres – Josef Hofstätter, Anton Hofmann, Johann Immervoll und Rosa Gross.

Da Kassier Siegfried Waldhör aufgrund eines Kuraufenthaltes nicht anwesend sein konnte, gab in seiner Vertretung Schriftführer Alois Semper einen ausführlichen Bericht über die Kassengebarung ab.

Den Gesamteinnahmen von rund 5.900 Euro stehen Ausgaben von 10.100 Euro gegenüber, was einen Abgang von rund 4.200 Euro ergibt. Da bei der Kassaprüfung durch Herwig Reilinger und Michael Müllner keine Mängel festgestellt wurden, konnte die Entlastung des Kassiers einstimmig erteilt werden. Bezüglich des Abganges in der Gebarung regte Obmann-Stellvertreter Adolf Altrichter an, eine Veranstaltung, wie Preisschnapsen oder einen Heurigen, zu organisieren.

Haupt-Bezirksobmann Edwin Miksche und Obmann Erwin Deimel gratulierten den Geehrten für ihre Mitarbeit. Miksche teilte mit, dass in allen Verbänden des Bezirkes neue Mitglieder geworben werden konnten. Er wies auch darauf hin, dass der ÖKB ein wohltätiger Verein sei und immer wieder Spenden für verschiedene Projekte gewährt werden. „So kann man sagen, dass von den einzelnen Stadt- und Ortsverbänden landesweit mehrere 100.000 Euro gespendet werden“, rechnete Miksche vor.

Obmann Erwin Deimel wies noch auf geplante Ausflüge hin, etwa nach Maria Plain oder die Landeswallfahrt nach Maria Taferl. Weiters ersuchte er alle Kameraden, im jeweiligen Umfeld um Nachwuchs für den ÖKB zu werben.

