Nach seinem dreimonatigen Krankenstand ist der Direktor des Waidhofner Gymnasiums Roland Senk wieder zurück in Amt und Würden. Er hat nach den Weihnachtsferien seinen Dienst in der Schule wieder begonnen.

„Meine Herzoperation und der anschließende Rehabilitationsaufenthalt sind sehr gut verlaufen, ich bin wieder arbeitsfähig“, betont Senk, und: „Die Freude über den Wiedereinstieg ist bei mir sehr groß, ich freue mich auch schon auf die kommenden Aufgaben.“ Davon gibt es unter anderem mit der Planung für das nächste Schuljahr oder die Vorbereitungen auf die Reifeprüfung einige Herausforderungen.

Archiv Alexander Frank vertrat Senk fürdrei Monate.

Der Tag der offenen Tür am 25. Jänner ist ebenfalls ein besonderes Ereignis für den wieder genesenen Direktor: „Dieser wird heuer auch ein Besonderer, weil das 150-Jahr-Jubiläum der Schule noch nachwirken wird und weil ich mich dabei auch auf den Kontakt mit Eltern, interessierten Schülern und Absolventen freue.“ Sein besonderer Dank gilt Alexander Frank, der in den vergangenen Monaten Direktor Senk vertreten hat.

Kontakt mit Jugendlichen fehlte

„Er hat sehr gute Arbeit geleistet, auch bei der Gala zur 150-Jahr-Feier oder dem Maturaball.“ Senk dankt aber auch dem Administrator Markus Binder und Sekretärin Margit Haslinger, die beide in den letzten Monaten „ein sehr großes Arbeitspensum sehr verantwortungsvoll bewältigt haben.“ Dadurch sei, so Senk, wieder ein völlig reibungsloser Übergang in der Schulleitung gegeben.

Nach seinem langen Krankenstand steht bei Direktor Roland Senk vor allem wieder eines im Vordergrund: „Der Unterricht und damit der enge Kontakt mit den Jugendlichen, der mir doch sehr gefehlt hat.“