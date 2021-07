Im Jahr 2019 wurde der offene Bücherschrank in der Niederleuthnerstraße, direkt in einer ausgedienten Telefonzelle neben dem Postamtsgebäude, von Textilkünstlerin Gerda Kohlmayr im Rahmen des „Fest der Wörter“ ins Leben gerufen. Nun wurde er adaptiert und neu gestaltet.

Gründung eines Projektteams

„Ende des letzten Jahres ist Beate-Marie Schlüter auf mich zugekommen mit der Frage, wie der Bücherschrank eigentlich betrieben wird“, erklärt Kulturplattform-Waidhofen-Obmann Christoph Mayer. Anlassfall war eine grobe Verunreinigung im Innenraum, die die Gründung eines Projektteams zur Folge hatte.

„Schnell war klar, dass der offene Bücherschrank Zukunft haben soll“, so Mayer weiter. Gemeinsam mit Vorstandskollegin Simone Brodesser und einer Reihe von Freiwilligen, allen voran Beate-Marie Schlüter, Christine Reiterer und Evelyn Bäck bzw. Büchereileiterin Irmgard Trimmel, wurden Konzepte zur Adaptierung und Bespielung beschlossen.

Betreuung durch ehrenamtliche Helferinnen

Mit finanzieller Unterstützung der Stadtgemeinde Waidhofen wurde der offene Bücherschrank nun wieder reaktiviert. „Eine Gruppe ehrenamtlicher Helferinnen wird sich um die Kuratierung und Auswahl der Bücher kümmern, die KUPL hat die Adaptierung bzw. Neugestaltung übernommen“, berichtet Mayer. Der Bücherschrank erstrahlt seit wenigen Tagen in neuem Glanz und kann so auch leichter gefunden werden.

Reger Austausch belebt

Interessierte können zu jeder Tages- und Nachtzeit Bücher mitnehmen und vorbeibringen, ein reger Austausch belebt die Auswahl des Bücherschranks. In den kommenden Wochen wird der Bücherschrank weiter befüllt und auch mit neuen Regalen ausgestattet. „Die Nachfrage war da, deshalb haben wir das Projekt auch in Angriff genommen und freuen uns, dass jetzt eine nachhaltige Lösung geschaffen wurde“, so Mayer abschließend.