McDonalds prüft Waidhofen/Thaya als Standort

Ein Gerücht macht in der Bezirkshauptstadt derzeit die Runde: In Waidhofen könnte eine McDonald’s Filiale errichtet werden. Auf Facebook gingen gleich die Wogen hoch, manche äußerten ihren Unmut über den möglicherweise anfallenden Müll.

Als möglicher Standort wird dabei unter anderem ein Platz in der Nähe des geplanten Motels an der Thayaparkstraße genannt. Tatsächlich prüft McDonald’s Österreich derzeit die Errichtung einer Filiale in Waidhofen. „Wir befinden uns gerade in einer Standortprüfung“, bestätigt Pressesprecherin Jessica Schreckenfuchs gegenüber der NÖN. Eine solche Prüfung dauere in der Regel mehrere Monate, im Falle Waidhofens sei man jetzt in jener Phase, wo verschiedene Grundstücke auf ihre Eignung geprüft würden.

Aussagen zu den in Frage kommenden Standorten, und ob das Vorhaben letztendlich überhaupt realisiert werden wird, könne man daher aktuell noch nicht treffen.