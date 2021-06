Einer der ersten, der Grahofers Rücktritt sehr bedauert, ist FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl: „Das ist schade für Waidhofen. Eunke Grahofer war eine Bürgermeisterinb, die im Interesse der Stadt gearbeitet hat, und nicht wie jene, die ihr nachfolgen werden, die nur im eigenen Interesse und dem Interesse der Partei arbeiten.“ Nachsatz: „Lebersorger und Co. werden die Stadt an die Wand fahren.“

Waldhäusl spielt auf Gerüchte an, die möglicherweise maßgebend für Grahofers Rücktritt gewesen sein könnten. Die Bürgermeisterin soll sich in zwei Angelegenheiten gegen den Willen mancher Parteikollegen gestellt haben. Konkret gehe es um den Verkauf eines Hauses im Gemeindebesitz in der Bahnhofstraße an eine Baufirma zu einem Preis unter Wert, und den Verkauf eines Grundstücks an eine Firma ebenfalls unterhalb des üblichen Preisrahmens. Grahofer habe hier im Interesse der Stadt "Nein" gesagt.

Waldhäusl spekuliert, dass es dabei um eine "Revanche" für angebliche Spenden der beteiligten Firmen für den Wahlkampf von Bundeskanzler Sebastian Kurz gehen könnte. Grahofer dementiert diese Gerüchte nicht und weist darauf hin, dass sie sich stets um eine nachvollziehbare und transparente Preisgestaltung beim Verkauf von Gemeindeobjekten und Grundstücken eingesetzt habe. Anscheinend dürften Teile ihrer Fraktion dieses Bestreben nicht geteilt haben.

Litschauer völlig überrascht

Für Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) kam der Rücktritt Grahofers völlig überraschend. „Wir hatten in den vergangenen Wochen einige intensive Arbeitssitzungen, von daher überrascht mich das jetzt schon“, reagiert Ltischauer auf den Rücktritt der Bürgermeisterin. Welchen Grund Grahofer dazu hatte, könne er nicht beurteilen. Natürlich habe es innerhalb der Koalition teilweise lange und intensive Diskussionen gegeben, um zu für beide Parteien vertretbare Lösungen zu kommen, die man dann gemeinsam präsentieren konnte. „Das ist der normale demokratische Prozess“, stellt Litschauer klar.

SPÖ-Gemeinderat Patrik Neuwirth kann Grahofers Entscheidung zum Rücktritt nachvollziehen. „Sie hatte leider nicht den nötigen Rückhalt innerhalb der eigenen Partei“, bringt Neuwirth den Kern den Problems auf den Punkt. „Wir hatten immer eine gute und transparente Zusammenarbeit, für die ich mich sehr bedanken möchte. Ich hoffe, dass auch der Nachfolger oder die Nachfolgerin diese transparente Zusammenarbeit pflegen wird“, sagt Neuwirth.

ÖVP bedauert Rücktritt, Altschach: "Verwaltungsproblem lösen!"

ÖVP-Bezirksparteiobmann Eduard Köck bedauert indessen den Rücktritt Grahofers: „Ich bedauere ihre Entscheidung, zumal sie als Person weit über Parteigrenzen hinaus geschätzt wurde. Ich werde sobald wie möglich ein Gespräch mit ihr führen, um ihr auch persönlich zu danken. Die Volkspartei Waidhofen an der Thaya wird schnellstmöglich zusammen kommen, um die nächsten Schritte im Sinne der Stadt zu besprechen. Das kommende Stadtoberhaupt hat jedenfalls große Herausforderungen zu bewältigen, die Nachfolge muss deshalb wohl überlegt erfolgen."

Altbürgermeister und ÖVP-Gemeindeparteiobmann Robert Altschach hofft in einer schriftlichen Stellungnahme, die im Laufe des Nachmittags einlangte, ebenfalls auf eine rasche Findung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin. „Ich nehme die Entscheidung von Eunike Grahofer mit großem Bedauern zu Kenntnis und möchte mich bei Eunike für Ihre Arbeit für unsere Stadtgemeinde, als Bürgermeisterin, Stadträtin und für Ihr ehrenamtliches Engagement im Gesundheitsbereich ganz besonders bedanken“, betont Altschach. Mit Blick nach vorne hält Altschach fest: „Bereits zu meiner Amtszeit gab es grobe Diskrepanzen zwischen Politik und Verwaltung. Wer das Amt des Bürgermeisters übernimmt, muss wissen, dass er dieses Problem vorrangig lösen muss. In allen anderen Gemeinden besteht zwischen Politik und Verwaltung ein Vertrauensverhältnis, das es in unserer Stadt leider schon lange nicht mehr gibt“.

Wie in der NÖN berichtet, herrscht zwischen Politik und Verwaltung schon lange ein Spannungsverhältnis. Aus ÖVP-Kreisen ist zu vernehmen, dass es unterschiedliche Auffassungen geben könnte, wie dieses Problem zu lösen ist. Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) spricht von nötigen Prozessen bei der Optimierung der Organisationsstruktur, die freilich auch für Diskussionen sorgen würden: „Das ist eine normaler Prozess, wie er auch in großen Firmen stattfindet. Wenn wir effizienter werden wollen, brauchen wir Diskussionen und Aussprachen."

Seitens der ÖVP-Landespartei sichert man einem Nachfolger die volle Rückendeckung für die nötigen Schritte zu, um die Probleme mit der Verwaltung zu bereinigen.

Spekulation um Nachfolger

Wer mögliche Nachfolger sein könnten, darüber will Grahofer nicht spekulieren. Nach dem Rücktritt von Roberst Altschach stand eine Zeitlang Marlene Lauter als Favoritin im Gespräch, ehe Grahofer als Nachfolgerin vorgestellt wurde. Lauter hatte sich damals aus Zeitgründen entschieden, nicht als Kandidatin anzutreten, da sie mit ihrer Arbeit als Unternehmerin, Wirtschaftskammerobfrau und Stadträtin ausgelastet gewesen sei.

Ob sie sich diesmal vorstellen kann, Bürgermeisterin zu werden? „Dafür ist es noch zu früh, ich bin selber von Eunike Grahofers Rücktritt noch total überrascht. Wir müssen die Nachfolge in internen Gesprächen in der Partei diskutieren, bevor man hier etwas Näheres sagen kann", bittet Lauter im Gespräch mit der NÖN noch um Geduld.