Auf den Spuren des Judentums in Waidhofen/Thaya

Etwa die doppelte Länge des Sabbat-Weges (dieser beträgt 900 Meter) beschritten rund 80 Interessierte, die am 2. September den Ausführungen von Renate Eggenhofer bei ihrem Rundgang „Auf den Spuren des Judentums“ folgten.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Katholischen Bildungswerk nach einer Idee von Rosa Prinz. Pfarrer Josef Rennhofer begrüßte die Teilnehmer vor der Pfarrkirche: „Das Christentum sitzt auf den Schultern des Judentums“ und bedauerte den „tragischen Abschnitt der Geschichte von 1938 bis 1945“.

Erste Ansiedelungen im Niederthal

Bereits um 1615 sind Ansiedlungen jüdischer Familien in Waidhofen nachgewiesen, die später im Niederthal nach der Pest in leerstehende Häuser außerhalb der Stadtmauern einzogen. „Es gab immer wieder Konflikte mit den Stadtbürgern wegen der Steuereinnahmen“, erklärte Renate Eggenhofer, warum diese unter der Herrschaft Leopold I das Land verlassen mussten, jedoch bereits 1672 wieder als Händler zurückkehrten und ab 1849 auch Bürgerrechte erhielten. 1920 wurden rund 300 jüdische Einwohner gezählt. Im Herbst 1938 galt Waidhofen als „judenfrei“.

Der Rundgang führte an jenen Häusern vorbei, die sich einst nachweislich in jüdischem Besitz befanden. Dazu gehörten unter anderem das Geschäftslokal von Optik Eder, wo sich ein Bethaus befand, das Eckhaus in der Niederleuthnerstraße zum Hauptplatz oder auch die Gebäude, in denen sich die Firmen Popp-Schuh oder Ruby befinden.

Kein Erfolg als Fabrikanten

Waren die Juden als hervorragende Händler bekannt, so blieb der Erfolg für Erzeugungsbetriebe in Waidhofen aus. Silberkettenerzeugung, Löffel- und Strickwarenfabriken wurden nach kurzer Zeit wieder geschlossen oder mussten Konkurs anmelden. Ein Exponat der Löffelfabrik ist noch im Stadtmuseum in Waidhofen zu sehen.

„Es war sehr schwierig, überhaupt noch Informationen zu finden, da die Matrikenbücher scheinbar auf dem Weg in die Bezirkshauptmannschaft, wo sie hätten abgegeben werden sollen, verloren wurden. Ob sie vielleicht von den zuständigen Rabbinern irgendwo in Sicherheit gebracht wurden, darüber lassen sich lediglich Vermutungen anstellen“, meinte Eggenhofer, die Informationen für ihren Vortrag großteils nur bei der Israelitischen Kultusgemeinde Wien in Erfahrung bringen konnte.

Letzte Station der Wanderung war der Jüdische Friedhof mit 171 Gräbern in 25 Reihen, dessen Einzugsgebiet bis Neubistritz, Gmünd oder Weitra reichte. Positives konnte Stadtrat Herbert Höpfl berichten: Es sei geplant, die Aufbahrungshalle nach Fertigstellung der Verabschiedungshalle am katholischen Friedhof wieder in ihre historische Ursprungsform zurückzuführen.