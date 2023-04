„SV Turbine Sauhaxn“ spendet Rollenrutsche für Ludweiser Kindergarten

Diese Rutsche wird an der Sprossenwand im Turnsaal eingehängt, je nachdem auf welcher Höhe das obere Ende angebracht wird, kann die Neigung der Rutsche eingestellt werden. Durch die Rollen ist sind Hängenbleiben mit der Kleidung oder Verbrennungen der nackten Haut ausgeschlossen, was die Rollenrutsche ideal für den Einsatz im Kindergarten macht. „Wir freuen uns alle riesig über diese Spende“, bedankte sich Kindergartenleiterin Romana Polt am Freitagnachmittag bei einer Abordnung des Vereins. Eine weitere Spende ist geplant.

Test der Rutsche: Bis zu 100 Kilogramm hält sie aus. Kein Problem für die schlanken Fußballer. Foto: NÖN, Michael Schwab

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.