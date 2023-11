AMS: Förderzusage für Eibetex bis Ende September 2024 gesichert

Erleichternde Nachrichten drangen am Dienstagnachmittag an die Öffentlichkeit: Der Weiterbestand von Eibetex, der seit der Verkündung von Budgetkürzungen seitens des AMS (die NÖN berichtete) auf der Kippe stand, ist nun vorerst gesichert. AMS-Geschäftsstellenleiterin Edith Palisek-Zach bestätigt gegenüber der NÖN, dass die drohende Schließung von Eibetex damit vom Tisch sei. „Der Betrieb kann in der jetzigen Form bis Ende September 2024 fortgeführt werden. Für die Zeit danach ist eine Anpassung an die Bedarfsentwicklung im Bezirk notwendig. Der Arbeitsmarkt hat sich in den vergangenen Jahren stark verändert, dem muss Rechnung getragen werden. Für den Umstellungsprozess erhält Eibetex eine Begleitung“, erklärt Palisek-Zach.

Viktoria Hutter: „Ein Stein fällt vom Herzen“

Eine erste Reaktion aus der Politik kommt von Bundesrätin Viktoria Hutter. „Das ist ein enorm wichtiger Schritt. Vielen, die sich in den vergangenen Wochen so intensiv für die Fortführung eingesetzt haben, fällt damit ein Stein vom Herzen. Die konstruktiven Gespräche haben gefruchtet und damit zeigt sich einmal mehr: Wer sich ernsthaft und ehrlich einsetzt, wird auch auf Gehör stoßen. Für manche ist der heutige Tag dadurch zu einem Feiertag geworden“, sagt Viktoria Hutter.

Richtig sei auch, dass Eibetex sich neu orientieren müsse. „Jede und jeder sieht ein, dass wir eine Veränderung am Arbeitsmarkt erleben. Dass es immer öfter die große Herausforderung ist, die vielen offenen Stellen mit Fachkräften zu besetzen. Zeitgleich muss man aber auch dem Umstand Rechnung tragen, dass man manche Projekte nicht von heute auf morgen neu ausrichten kann. Dazu braucht es Zeit. Und diese Zeit wurde nun, wie man hört, allen betroffenen Arbeitsmarktprojekten in Niederösterreich gegeben. Danke allen Beteiligten für diese Lösung“, betont Hutter.