Workshop für’s Immunsystem in Gastern

In Zusammenarbeit mit der Gesunden Gemeinde organisierte Sonja Appel am 16. Jänner einen Workshop am Areal des Gemeindezentrums, der sich dem Thema „Wildkräuter, Pflanzen und Gedanken für’s Immunsystem“ beschäftigte.

Neben dem Sammeln von aktuell wachsenden Kräutern wurden Elexiere für das Immunsystem mit Kräutern und Gemüse hergestellt und verkostet. Den Abschluss bildete der Bereich „Gedanken für ein starkes Immunsystem“ und Glaubenssätze für ein gesundes und glückliches Leben.

Sonja Appel ist Wildkräutertrainerin, Pädagogin und absolviert derzeit eine Ausbildung als Impuls-Coach nach Damian Richter.

