Hervorragende Berufsaussichten

Insgesamt 41 Absolventen konnten ihre Ausbildung im Gesundheitsbereich an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn erfolgreich beenden und ihre Diplome und Abschlusszeugnisse in einem feierlichen Festakt im Vereinshaus Horn entgegennehmen. Aus dem Bezirk Waidhofen durften sich Patricia Sauer (GuK), Andrea Weiss (GuK), Philipp-Maurice Androsch (PFA), Melanie Dangl (PFA), Maria Danzinger (PFA), Bianca Hahn (PFA), Doris Pfabigan (PFA), Julia Böhm (GuK), Viktoria Datler (GuK), Sandra Langsteiner (GuK) und Anita Lindtner (GuK) über ihre Urkunden freuen.

Die Diplome und Abschlusszeugnisse wurden von Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übergeben: „Die Abschlussfeier ist ein beeindruckender Meilenstein im Werdegang dieser engagierten jungen Fachkräfte. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement haben sich in den hervorragenden Ergebnissen der Diplom- und Abschlussprüfungen niedergeschlagen, und ich möchte allen sehr herzlich zu diesem Erfolg gratulieren.“

24 Diplomanden der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, 14 Absolventen der Pflegefachassistenz und 3 Absolventen der Pflegeassistenz schlossen ihre Ausbildungen erfolgreich ab. „Unsere Absolventen haben hervorragende berufliche Perspektiven, die sich über ganz Niederösterreich erstrecken. Das Gesundheitswesen bietet nicht nur vielfältige und erfüllende Karrieremöglichkeiten, sondern auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld, bei dem jeder Tag neue Herausforderungen und Erfahrungen mit sich bringt“, so Teschl-Hofmeister.

Drei Jahre dauerte die Ausbildung an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. zum Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, in denen den Schülern umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege vermittelt wurde. Die Qualität der Ausbildung spiegelt sich nicht zuletzt in den Ergebnissen der Abschlussprüfungen wider: Neun Kandidaten haben ihre Ausbildung mit ausgezeichnetem Erfolg, 13 mit gutem Erfolg und 19 mit Erfolg abgeschlossen.

Ab dem Frühjahr 2024 bietet die IMC Fachhochschule Krems den Bachelorstudiengang für „Gesundheits- und Krankenpflege“ am Standort der GuKPS Horn an. Mit diesem wegweisenden Programm wird den Menschen in der Region Waldviertel eine weitere erstklassige Ausbildungsmöglichkeit im Pflegebereich eröffnet. Zudem werden an der GuKPS Horn die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) sowie die MAB-Lehrgänge (Medizinische Assistenzberufe) der Operationsassistenz und Gipsassistenz angeboten. Darüber hinaus bietet die GuKPS Horn die einjährige Ausbildung zur Pflegeassistenz und die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz an. Für Pflegeassistentinnen und -assistenten besteht außerdem die Möglichkeit in das zweite Ausbildungsjahr der Pflegefachassistenz einzusteigen.