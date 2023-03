Medaillenregen bei der Ab-Hof-Messe für Waidhofner Direktvermarkter

Seit 1995 bringt die Ab-Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung jährlich tausende Besucher aus dem In- und Ausland nach Wieselburg und verwandelt das Messezentrum in ein Kompetenzzentrum für bäuerliche Direktvermarktung. Traditionellerweise wurde der Eröffnungstag mit der Siegerehrung der Produktprämierungen gestartet. In acht verschiedenen Wettbewerben wurden mehr als 125 Siegerprodukte gekrönt.

Goldene Birne für Harald und Martina Mayer-Witzmann

Über eine „Goldene Birne“ dürfen sich auch Harald und Martina Mayer-Witzmann aus Modsiedl freuen, im Bild mit Verkehrsvereins-Vorstandsvorsitzenden Franz Rafetzeder, Bundesminister Norbert Totschnig, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager. Foto: Christian Eplinger

Eine Goldene Birne für Apfel-Chips wurde an Harald und Martina Mayer-Witzmann aus Modsiedl vergeben. Ihr Apfel-Rote-Rübensaft wurde mit Silber ausgezeichnet, der Waldhimbeer-Likör mit Bronze und der Apfelsaft naturtrüb mit Gold.

Gold für Harald Abraham, Bronze für Wolfgang Lehr

Harald und Alexander Abraham aus Goschenreith (Gemeinde Karlstein) freuen sich über die Auszeichnung ihrer „selbstgebrannten Zwetschke“. Foto: Gerald Muthsam

Harald Abraham aus Goschenreith (Gemeinde Karlstein) konnte für „Abrahams selbstgebrannte Zwetschke“ eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Wolfgang Lehr aus Oberedlitz wurde für seine Rosenblüten-Waldheidelbeer-Marmelade eine Bronzemedaille zuerkannt.

Wolfgang Lehr aus Oberedlitz wurde für seine Rosenblüten-Waldheidelbeer-Marmelade ausgezeichnet. Foto: Gerald Muthsam

Medaillenregen für Familie Kainz und Karl Ringl

Fünf Bronzene für den Sloe Gin, Pfirsichbrand, Birnenbrand reinsortig Nagowitz, Zigarrenbrand und Apfelbrand reinsortig Elstar erreichte der Heurige Kainz aus Klein Zwettl. Dazu gab es eine Goldene für den Williamsbirnenbrand und eine Goldene Birne für den Weichselbrand. Zweimal Gold für das Bio-Sonnenblumenöl und das Bio-Rapsöl, zweimal Silber für das Bio-Kürbiskernöl und das Bio-Leindotteröl sowie einmal Bronze für das Bio-Leinöl gab es für den Biohof von Karl Ringl in Rappolz.

Die Ölprodukte von Karl Ringl aus Rappolz verdienten eine Auszeichnung. Foto: Gerald Muthsam

„Die Begeisterung für das Thema Direktvermarktung war am gesamten Areal förmlich spürbar. Die hohe Qualität der Ausstellung sowie das umfangreiche Rahmenprogramm führten zu zahlreichen positiven Rückmeldungen – sowohl von Besucher- wie auch von Ausstellerseite. Mit der Ab-Hof-Messe sind wir auch bei den Besucherzahlen wieder am Weg in Richtung Vor-Corona-Zeiten, und somit war es auf jeden Fall ein gelungener Start in ein spannendes Messejahr“, bilanzierte ein zufriedener Messe-Geschäftsführer Werner Roher. Bundesminister Norbert Totschnig war zum ersten Mal zu Gast bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg und zeigte sich von der Vielfalt begeistert: „Unsere Bauern sind wahre Meister des Lebensmittel-Handwerks. Sie wissen wie’s geht, damit es schmeckt!“

