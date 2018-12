Glatteis: Auto überschlug sich auf der B30.

Schwerer Unfall am Mittwoch kurz nach 14 Uhr: Eine 26-jährige Frau war auf der B30 von Raabs kommend in Richtung Eibenstein unterwegs. In einem kurvenreichen Abschnitt kam ihr Pkw auf der glatten Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Straßenböschung.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach zum Liegen. Mit Hilfe nachkommender Verkehrsteilnehmer konnte sich die Frau aus dem Wagen befreien. Sie wurde nach der Erstversorgung durch den Gemeindearzt vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehren Eibenstein und Raabs bargen den Pkw und reinigten anschließend die Fahrbahn. Nach rund 1 Stunde war der Einsatz beendet.