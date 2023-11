Vitis: 24 Wohnungen sollen Ende 2024 fertig sein

Die Reissmüller Bauges.m.b.H. errichtet eine Wohnhausanlage mit 24 Wohnungen und Räumlichkeiten für die Polizeiinspektion am Hauptplatz in Vitis. Bei der Gleichenfeier am 31. Oktober gab es für geladene Gäste erstmals eine Baustellenbegehung.

„Großer Dank gilt unseren Arbeitern, die in Rekordzeit alles abgewickelt haben“, stellte Geschäftsführer Richard Grün fest und lobte neben Polier Reinhard Leyrer-Schlosser und Christian Dangl auch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Polizeiinspektion Vitis. Besonders hob Richard Grün hervor, dass die Firma Reissmüller mit derartigen Projekten auch zur Wiederbelebung der Ortszentren beitragen möchte. „Ein weiterer Vorteil für uns ist, dass vom Entwurf bis zur Vermarktung alles im Haus passiert“, so Grün.

Bürgermeisterin Anette Töpfl sprach von einem „Vorzeigeprojekt, für das wir über die Gemeindegrenzen hinweg bewundert werden“ und lobte die professionelle Ausführung der Firma Reissmüllerund die guten Erfahrungen, die auch bei der Sanierung der Volks- und Mittelschule bereits gemacht wurden.

Vier Wohnungsgrößen verfügbar

Es entstehen Ein-, Zwei-, Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnnutzfläche von ca. 30 m² bis 105 m², wobei die Ein-Zimmer-Wohnungen vorrangig den ansässigen Firmen als Mitarbeiterwohnungen angeboten werden. Sämtliche Wohneinheiten werden den Interessenten als freifinanzierte Eigentumswohnungen angeboten.

Jeder Wohnung ist eine Außenfläche, entweder Garten, Balkon oder Loggia, sowie ein Kellerabteil und ein Pkw-Stellplatz im Freien zugeordnet. Zusätzlich stehen allgemeine Räumlichkeiten wie Abstellräume für Fahrräder und Kinderwägen zur Verfügung. Die allgemein zugängigen Bereiche des Gebäudes werden barrierefrei ausgestattet und ein Personenaufzug wird im Stiegenhaus, über welches alle Wohnungen erschlossen werden, eingebaut. Die Wohnhausanlage soll voraussichtlich Ende 2024 fertiggestellt werden.