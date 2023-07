Alle unter einem Dach

Die Gleichenfeier des neuen Bildungscampus Groß-Siegharts fand am 20. Juli statt. In dem adaptierten und erweiterten Gebäude werden ab Herbst 2024 die Volks-, Mittel- und Sonderschule sowie die Tagesbetreuung ein neues Zuhause finden.

Im Rahmen der Feier wurde die Begehung der Baustelle genutzt, um die Raumaufteilung bzw. Einteilung nach den verschiedenen Schulformen inklusive der Nachmittagsbetreuung zu präsentieren. Stadtrat Johann Böhm erklärte den Gästen das neue Konzept mit vier unterschiedlichen Einheiten, jedoch einem gemeinsamen barrierefreien Eingang. Insgesamt wird das neue Schulgebäude nach Abschluss der Arbeiten über drei barrierefreie Eingänge verfügen. „Dass alle Schulen in einem Gebäude vereint sind, ist im Waldviertel einzigartig, dies gibt es bald nur in Groß-Siegharts", so Böhm.

Die ursprüngliche Mittelschule wurde um ein weiteres Geschoss erweitert, alle Geschosse werden künftig barrierefrei mit einem Lift erreichbar sein. Helle Räume mit einem neuen, automatisierten Lüftungskonzept mit automatisch gesteuerten Fenstern, aber ohne Klimaanlage, stellen außerdem die Luftqualität sicher.

„Ich freue mich über den Baufortschritt. Wir sind nach wie vor im Plan und hoffen, zu Schulbeginn mit dem ersten Bauabschnitt fertig zu sein," erklärte Bürgermeister Ulrich Achleitner

Architekt Rudolf Schwingenschlögl betonte, dass beim Bau regionale Firmen zum Zug kämen und die Baustelle bis jetzt unfallfrei abgewickelt wurde.