Grillabend in Kleinschönau: Feuerwehr trotzte dem Sturm

So galt es während der Sturmböen die Zelte mit vereinten Kräften am Boden und die kulinarischen Schmankerln im Trockenen zu halten. Glücklicherweise gelang dies und die Gäste kamen weiterhin in den Genuss der Kistensau, eines Pulled-Pork-Burgers, von Ripperl, Steckerlfisch, Hot Dogs und warmen Geselchtem.

Auch Bürgermeisterin Anette Töpfl und der Waidhofner Altbürgermeister Kurt Strohmayer-Dangl konnte das Unwetter nicht davon abhalten, dieser Veranstaltung einen Besuch abzustatten.