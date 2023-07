Hannelore Kainz - die einstige Nahversorgerin feiert ihren „Runden“

Zum Achtziger kann man schon Einiges erzählen. So auch Hannelore Kainz aus Frühwärts, die ihren „Runden“ am 17. Juli gefeiert hat. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Frühwärts - Hannelore Kainz ist Spritzenpatin - stellten sich auch die Senioren aus Gastern mit Glückwünschen bei der früheren Geschäftsfrau ein.

Hannelore Kainz wurde in der Südsteiermark geboren und wuchs in Schrattenthal (Weinviertel) auf. Volksschule und Handelsschule absolvierte sie in Retz, daraufhin verschlug sie die Arbeitssuche nach Gastern zur damaligen Firma Stransky, wo sie im Bereich der Buchhaltung tätig war. „Verwandte hatten ein Gasthaus in Scheideldorf, meine Schwester war im Gasthaus Haberl in Waidhofen beschäftigt, also war der Weg ins Waldviertel für mich leicht.“

Freude am Kontakt mit den Kunden

Und auch das Bleiben im Waldviertel fiel ihr leicht, vor allem, nachdem sie ihren späteren Gatten Franz Kainz kennengelernt hatte, dessen Großeltern schon ein Kaufhaus in Frühwärts betrieben hatten. 1963 wurde geheiratet, 1964 der Betrieb aufgestockt und ein Espresso (eine Vorstufe der späteren Diskotheken) eröffnet, wo es einmal im Monat Livemusik gab. Auch Tochter Astrid wurde in diesem Jahr geboren.

Gasthaus und Kegelbahn wurden bis 1975 betrieben. Das Kaufhaus wurde 1970 und 1981 erweitert, aus dem „kleinen Geschäft“ wurde schließlich ein kleiner Selbstbedienungsladen, den Hannelore Kainz mit viel Liebe führte. „Das Geschäft war durch unsere Kaffeeecke auch ein beliebter Treffpunkt für die Dorfbevölkerung. Überhaupt war der persönliche Kontakt mit den Menschen für mich besonders wichtig“, erinnert sich die Jubilarin, die gelegentlich auch als „Seelendoktor“ ein diskretes Ohr für familiäre Probleme der Kunden haben musste und dabei immer ihre gute Laune behielt. 1998 wurde schließlich aus das Geschäft zugesperrt und Hannelore Kainz trat in den Ruhestand.

Adolf Gutmann und Maria Winkelbauer überbrachten Hannelore Kainz die Glückwünsche der NÖs Senioren, Ortsgruppe Gastern. Foto: privat

Ruhestand heißt für sie jedoch nicht ruhen, denn Hannelore Kainz ist nach wie vor aktiv in der Singgemeinschaft Gastern, hilft beim Kirchen- und Blumenschmuck und ist regelmäßig beim Turnen in der Gemeinde dabei. „Man muss beweglich bleiben, so gut es eben geht“, verrät die zweifache Großmutter ihr Rezept.