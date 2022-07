Nachfolge: Elmar Wiesinger übernimmt Preis-Ordi

Werbung

Der Gmünder Primar Elmar Wiesinger übernimmt die Kassenordination für Innere Medizin von Peter Preis in der Hamernikgasse in Waidhofen.

Bereits jetzt ordiniert der Leiter der Internen Abteilung des Landesklinikums Gmünd in Waidhofen. Ab September wird er die Ordination im Vollbetrieb führen – ein nahtloser Übergang ist gewährleistet. An vier Tagen pro Woche will er der Waidhofner Bevölkerung internistische Leistungen anbieten.

Wiesinger hatte schon vor längerer Zeit mit Preis über die Übernahme der Ordination gesprochen. „Ich bin jetzt 60 Jahre alt, habe in den vergangenen 35 Jahren 80 bis 100 Stunden pro Woche als Arzt gearbeitet. Ich merke, dass ich dieses Pensum, wie es im Spitalsbetrieb gefordert wird, körperlich nicht mehr schaffe – und wenn ich etwas mache, dann will ich das ordentlich tun“, begründet Wiesinger seine Entscheidung, dem Spitalsdienst den Rücken zu kehren.

Ob er künftig dem Landesklinikum Gmünd in eingeschränkter Form zur Verfügung stehen wird oder sich gänzlich zurückziehen will, lässt der Arzt im NÖN-Gespräch offen. Der Fokus ist aber klar auf die Waidhofner Ordination gerichtet: „Ich mache nicht 5.000 Sachen gleichzeitig. Als ich im Landesklinikum Gmünd angefangen habe, habe ich meine Wahlarzt-Ordination in Groß Gerungs aufgegeben, um mich aufs Spital konzentrieren zu können. Mein Plan ist jedenfalls nicht, Krankenhaus und Ordination parallel laufen zu lassen“, stellt Wiesinger klar.

Er sieht in der Übernahme der Ordination von Peter Preis eine Möglichkeit, den Arztberuf noch viele Jahre weiter auszuüben: „Ich habe nicht vor, mit 65 in Pension zu gehen. Ich möchte, solange ich körperlich in der Lage bin, weiter meinen Beruf ausüben. Er macht mir noch immer so viel Spaß wie am ersten Tag, und ich habe immer noch Freude daran, eine Ultraschalluntersuchung vorzunehmen, obwohl ich bereits eine fünfstellige Zahl davon durchgeführt habe.“

Elmar Wiesinger ist mit einer praktischen Ärztin verheiratet und hat einen 15-jährigen Sohn und eine 19-jährige Tochter.

