Dank einer aufmerksamen Anrainerin in Göpfritz konnte jetzt eine Einbruchsserie mit 44 Coups aufgeklärt werden.

Die Frau meldete am 25. Mai gegen 4 Uhr früh einen Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Durch das rasche Einschreiten der örtlichen Sektorstreifen und einer Diensthundestreife wurden drei moldawische Staatsbürger im Alter von 20, 26 und 27 Jahren auf frischer Tat ertappt, als sie gerade mit dem Diebesgut in ihr Fahrzeug einsteigen wollten.

Der Fall wurde von Bediensteten des Landeskriminalamtes, Ermittlungsbereich Diebstahl, übernommen, die einen Zusammenhang mit mehreren Einbrüchen zwischen Februar und Mai herstellten. In intensiven Erhebungen konnten die Ermittler den Beschuldigten 44 Einbrüche in Blumen- und Lebensmittelgeschäfte in Nieder- und Oberösterreich sowie Kärnten nachweisen – darunter Einbrüche in Schrems (4) und Gmünd (1), Heidenreichstein (1), Waidhofen (3), Göpfritz (2), Pfaffenschlag (2) oder Groß Siegharts (2). Gestohlen wurde vorwiegend Bargeld. Dabei entstand ein Gesamtschaden von über 61.000 Euro. Die Beschuldigten zeigten sich geständig.