Ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Göpfritz an der Wild hat Lukas Schmalzbauer aus Weikertschlag an der Thaya ins Leben gerufen: Unter dem Namen „Wald4Leben“ bietet er Privaten und Unternehmen an, Bäume zu spenden. Schmalzbauer und sein Team pflanzen diese Bäume dann in borkenkäferbelastete Zonen, um die Flächen wieder aufzuforsten.

Schmalzbauer ist selbst in der Land-, Forst- und Teichwirtschaft daheim. „Ein Wald ist ein Generationenprojekt. Du hast ihn für 30 bis 40 Jahre geborgt und solltest ihn im gleichen Zustand weitergeben, wie du ihn bekommen hast“, sagt er im NÖN-Gespräch. So entstand auch die Idee für das Unternehmen.

Baumpflanzen per Mausklick

Und so funktioniert es: Auf der Homepage können verschiedene „Baum-Packages“ gebucht werden: Die einfachste Form besteht aus zwei Bäumen und kostet 30 Euro, das mittlere Paket beinhaltet fünf Bäume um 75 Euro und das größte Paket zehn Bäume um 150 Euro.

Weil Mitgründer Bernhard Trinko aus Niederstrahlbach leidenschaftlicher Imker ist, gibt es auch für Bienen ein ähnliches Angebot: Für 250 Euro kann eine Bienenpatenschaft inklusive eines Bienenstockes auf den Aufforstungsflächen übernommen werden. Die Kunden bekommen auch regelmäßig den abgefüllten Honig „ihrer“ Bienen geliefert.

„So kann man sich vor der Haustür an Projekten gegen den Klimawandel beteiligen“, erklärt Schmalzbauer im NÖN-Gespräch das Modell. Viele Firmen sind mittlerweile im Boot und lassen Bäume entsprechend ihrer Umsatzzahlen, ihres Mitarbeiterstandes oder der gefahrenen Kilometer setzen: „Wir betreuen auch einen Küchenverkäufer, der pro verkaufter Küche zehn Bäume pflanzen lässt. Wenn in der Küche Eichenholz verarbeitet wurde, dann pflanzen wir eben Eichen“, erklärt Schmalzbauer.

Ersten Bäume aus Hamburg

Die erste Baumspenderin kam übrigens aus Hamburg: Zehn Bäume aus Deutschland bildeten den Startschuss für das Projekt, das im vergangenen Herbst gestartet wurde. Zwei Flächen bei Groß Siegharts wurden mit insgesamt 4.100 Bäumen aufgeforstet. Heuer sollen noch rund 5.000 weitere Bäume dazukommen. Ab Herbst sollen bis zum Frühjahr 2022 weitere Flächen in den Bezirken Zwettl, Waidhofen und Horn begrünt werden. Nach den Pflanzungen betreut „Wald4Leben“ die Areale für zehn Jahre: „Dann sollte der Waldbestand gesichert sein.“

Aufforstung wie am Schachbrett

Bei den Baumarten setzt Schmalzbauer auf eine bunte Mischung: „Das Verhältnis ist eher Laubholzlastig. Wir setzen die unterschiedlichen Arten als kleine Trupps, wie auf einem Schachbrett verteilt.“ Hauptbaumarten beim Laubholz sind Eiche, Ahorn und Buche. Beim Nadelholz werden vorrangig Lärche und Tanne gepflanzt.

Aber auch Linden und schnell wachsende Arten wie die Douglasie. Haben die vom Borkenkäfer geplagten Fichten ausgedient? „Ich möchte sie auf manchen Standorten, wie auf einer schattigen und feuchten Nordseite, nicht ausschließen. Auf einer steinigen Südleite hat das aber auch weiter keinen Sinn“, erklärt Schmalzbauer.

Bei der Aufforstung setzt er auch auf Biodiversitätsflächen: Immer wieder zieht er Streifen aus Wildobst und Heckenpflanzen zwischen den Bäume ein: „Wild findet dort entsprechende Nahrung, Vögel können ungestört brüten. Diese Flächen sollen ein Unterschlupf für die Waldbewohner sein.“

Wieviel CO2 ein Baum bindet

Der Geschäftsführer verweist auf den ökologischen Kreislauf, der mit den Pflanzungen gefördert wird: „Ein Baum bindet durchschnittlich pro Jahr 12,5 Kilogramm CO 2 . Ein Rechner auf der Homepage zeigt laufend, wie viel Gas mit den Bäumen eingespart wird: aktuell rund 573 Tonnen.

Die Bäume von „Wald4Leben“ sind mit Koordinaten hinterlegt, die auch auf einer Urkunde an die „Baumpaten“ weitergegeben wird. „Wir wollen herkömmliche Forstwirtschaft mit Technologie verbinden und einer breiten Öffentlichkeit, die sich an Klimaschutz beteiligen will, zugänglich machen“, erklärt Schmalzbauer.

So schießen sogenannte „Treeview-Kameras“ einmal pro Tag ein Foto von der Fläche, das über die Homepage aufgerufen werden kann. „Man kann damit seinem Wald über die Jahre beim Wachsen zusehen“, sagt der Geschäftsführer. Wenn im Sommer die Bäume belaubt sind, will er Besitzern einer VR-Brille einen virtuellen Rundgang von zuhause aus möglich machen.

Gemeinsam Bäume pflanzen

Der Erlebnisaspekt kommt nicht zu kurz: So bietet „Wald4Leben“ auch Teambuilding-Veranstaltungen für Unternehmen, bei denen Mitarbeiter gemeinsam Bäume setzen. „Die meisten Teilnehmer kamen bisher aus IT-Firmen. Die dürften sagen: ‚Ich will raus in die Natur’“, sagt Schmalzbauer.