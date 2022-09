Einbruch: Größere Menge an Werkzeug gestohlen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Unbekannte Täter versuchten am 18. September in der Zeit von Mitternacht bis 8 Uhr früh über ein Holztor in ein landwirtschaftliches Nebengebäude einzudringen. Obwohl dieses von innen versperrt war, gelang es den Einbrechern, ins Innere der Werkstatt zu gelangen.

Dort stahlen sie eine größere Anzahl von elektrischem und sonstigem Werkzeug, ehe sie den Tatort verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der durch diesen Einbruchdiebstahl entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bekannt, da eine genaue Auflistung des Diebesgutes noch nicht zur Gänze fertiggestellt werden konnte. Für den Schadensfall dürfte jedoch ein umfassender Versicherungsschutz bestehen.

Derzeit wird ein möglicher Zusammenhang des Tatherganges mit einem Kfz-

Diebstahl und mehreren Einbruchdiebstählen in landwirtschaftlichen Gebäuden im Bereich der Polizeiinspektion Raabs überprüft.

