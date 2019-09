Meldungen über tote Fische in einem Teich bei Götzweis erreichte in der Vorwoche die NÖN. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass der betroffene Teich Klaus Altschach gehört und Teil einer Anlage von drei Teichen ist.

„Im mittleren Teich, der vom Kainrathsbach gespeist wird, zeigte sich Schaumbildung im Wasser, und es schwammen zahlreiche tote Fische im Wasser. Ich habe sofort den Zulauf zu den anderen Teichen gesperrt“, erzählt Altschach. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Als er ins Wasser griff, blieb an seinen Händen eine dunkle, ölige Substanz haften. „Es handelte sich jedoch, wie mir der Wasserrechtsbeauftragte der Bezirkshauptmannschaft später sagte, nicht um Öl“, merkt Altschach an.

"Verwaltungsstrafen wurden verhängt"

Vielmehr handelte es sich um „organische Substanzen“, die in hoher Konzentration ins Wasser gelangt seien, erläutert Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl. Was genau für eine Substanz es war, will er nicht sagen, es seien jedenfalls keine Kläranlagen-Abwässer oder Fäkalien gewesen. Die Behörde habe mittlerweile zwei voneinander unabhängige Verursacher ausfindig machen können. „In beiden Fällen wurden gewässerpolizeiliche Aufträge zur Sanierung beziehungsweise Entschärfung der Missstände erteilt. Außerdem wurden Verwaltungsstrafen verhängt“, sagt Schnabl gegenüber der NÖN.

Genauere Angaben über die Art und Weise, wie die Substanzen ins Wasser gerieten, will er nicht machen. Gerüchte, dass eine Gemeindeanlage einer der Verursacher gewesen sein könnte, bestätigten sich indes nicht: „Mir ist in dieser Hinsicht nichts bekannt, ich höre jetzt zum ersten Mal davon“, spricht Bürgermeister Christian Drucker.