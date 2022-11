Waidhofner Imker räumten Medaillen ab

Werbung

Einen gewohnten Medaillenregen gab es für die Imkerei Stögerer aus Willings bei der Verleihung der „Goldenen Honigwabe“ bei der Bio-Messe in Wieselburg. Der Familienbetrieb konnte gleich sechsmal Edelmetall einholen.

Die Imkerei Stögerer legt viel Wert auf Produktentwicklungen, entsprechend speziell fallen diese aus. Jeweils einen ersten Preis gewann ihr Bio-Honigessig, Bio-Waldhimbeeressig mit Honig und der HoneySecco. Zweite Preise gab es für den Bio-Honig mit Mohn und den MET Honigwein Johannisbeere, der MET Honigwein Waldhimbeere wurde mit einem dritten Preis ausgezeichnet.

„Den HoneySecco gibt es erst seit zwei Jahren, und wir konnten jetzt auf Anhieb einen ersten Preis erreichen“, freut sich Alfred Stögerer. „Auch der Honigessig ist ein relativ junges Produkt, mit dem wir zum zweiten Mal einen ersten Preis gemacht haben. Der Waldhimbeeressig ist eine sehr aufwändige Spezialität, weil wir die Waldhimbeeren auch selber sammeln. Ganz neu entwickelt wurden jetzt Oxymel, ein Produkt aus der alten Medizin, und ein Lippenbalsam.“

Drei Medaillen für Maria Bittermann

Zwei zweite Plätze, einen dritten Preis für Blütenhonige und einen dritten Preis für einen Cremehonig gab es für Maria Bittermann aus Klein reichenbach. Seit zehn Jahren ist sie wieder richtig aktiv in der Imkerei. Sohn Klaus unterstützt sie dabei, der sich diesbezüglich auch weitergebildet hat. Seit rund fünf Jahren reicht sie ihre Produkte zur Prämierung ein und ist auch immer erfolgreich damit.

Imker seit fast 50 Jahren: Silber für Karl Koller

Ein „Mann der ersten Stunde“, was Honigprämierungen angeht, ist Karl Koller aus Brunn. Seit 2006 schickt er seinen Honig zur Prämierung nach Wieselburg, die erste Auszeichnung überhaupt erhielt er 1988. Seit fast 50 Jahren ist er als Imker tätig, die Familie stellt seit 70 Jahren Honig her. Mit Sohn Markus ist bereits die dritte Generation am Start. Diesmal schickte er seinen Waldviertler Qualitätshonig zur Bewertung ein, und erhielt eine Silbermedaille.

Doppelgold für Franz Moldaschl

Ebenfalls schon lange dabei ist Franz Moldaschl aus Rohrbach bei Pfaffenschlag. Ihm gelang diesmal Doppel-Gold: Für seinen Waldviertler Blütenhonig und seinen Waldviertler Blütencremehonig erhielt er jeweils den ersten Preis. „Das ist mir bisher noch nie gelungen. Zweimal Gold ist auch für mich etwas Neues“, sagt der Imker stolz.

Erfolg mit sortenreinemMariendistel-Honig

Recht neu im „Geschäft“ ist Anton Groiss aus Plessberg bei Kautzen. Er fing 2015 mit dem Inkern an und hatte 2020 seinen ersten Prämierungs-Erfolg. „Diesmal wollte ich es mit einem sortenreinen Honig probieren. Ein Bekannter baut Mariendisteln an, ich stellte dort einen Bienenstock auf“, erzählt Groiss. Mit Erfolg: Er erhielt für seinen Mariendistel-Honig eine Bronzemedaille. Solche Auszeichnungen seien für ihn eine Erinnerung daran, wofür er jeden Tag zu seinen Bienen geht.

Silber für René Schopf

Über eine Silbermedaille für seinen Blütenhonig darf sich René Schopf aus Thaya freuen. Insgesamt wurden sechs Imker aus dem Bezirk bei der Bio-Messe in Wieselburg ausgezeichnet. Nach mehr als zwanzig Jahren gab es bei der Produktprämierung „Die goldene Honigwabe“ einige Veränderungen. Die wohl wesentlichste ist die Verschiebung der Preisverleihung von März auf November. Diese Änderung wurde auf vielfachen Wunsch der Produzenten durchgeführt, da so schon im Zuge des wichtigen Weihnachtsgeschäfts die prämierten Produkte verkauft werden können.

