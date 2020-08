Effizient und emissionsfrei kann man jetzt in Karlstein und Groß Siegharts unterwegs sein. Die Sparkassenstiftung macht die Aufbereitung zukunftsfähiger Mobilität für Schüler möglich. Das Projekt ermöglicht bis Mai 2021 nicht nur die einfache und kostengünstige Miete eines modernen Elektroautos, sondern auch die Durchführung von Schulworkshops zu zukunftsfähiger Mobilität.

Mobilität ist der Bereich, in dem die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten am höchsten ist. E-Mobilität ist nicht die einzige Lösung, aber ein wichtiger Teil davon. Im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor wird es mit einem E-Auto einfach möglich, rund 70 % an Energie einzusparen und regionalen Strom zu verwenden, d.h. regionale Wertschöpfung und doppelter Klimaschutz.

privat Marcus Müller, Christian Reegen, Vizebürgermeister Matthias Kitzler, Martina Spann und Corina Edelmaier stellen das zukunftsfähige Mobilitätsprojekt in Karlstein vor.

Durch die Projektaktivitäten wird die Bewusstseinsbildung für Schüler gefördert, aber auch ganz konkretes Wissen vermittelt und Möglichkeiten zum Ausprobieren und Kennenlernen zur Verfügung gestellt.

Die Schulaktivitäten starten im Herbst. Ab sofort stehen für Bevölkerung, Betriebe und Gäste der Marktgemeinde Karlstein ein Nissan Leaf und in Groß Siegharts ein VW e-Golf bereit:

Jede und jeder mit einem gültigen Führerschein kann sich bei der TRE Thayaland GmbH melden, die sich um die Abwicklung kümmert, und das Fahrzeug ausprobieren. Für alle, die generell kein eigenes Auto brauchen, gibt es auch die Möglichkeit des E-Carsharings.

Das Projekt wird durch die Unterstützung der Sparkassenstiftung und der Gemeinden Karlstein und Groß Siegharts in Kooperation mit der TRE Thayaland GmbH ermöglicht.

Infos bei: Renate Brandner-Weiß: 0664 436 5393 oder eco@thayalandgmbh.at