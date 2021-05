„Schaust müde aus, obwohl du gestern gar kein Tor ansagen musstest“, sagte ein Bäcker an einem Montagmorgen zu Andy Marek nach einem Derby-0:0. „In Wahrheit habe ich bei diesem Spiel so viel zu tun gehabt“, erinnert sich Marek. Er war für die gesamte Organisation verantwortlich und froh, dass alles perfekt funktionierte und es keinen Stress mit den Fans gab. Ein Beweggrund für das Verfassen seiner Autobiografie „Mein Leben mit Rapid 27,5“ war, zu zeigen, dass er mehr als der Stadionsprecher war und mit seinem unermüdlichen Tun einen Turbo in der Fangemeinde von SK Rapid Wien entzündet hatte.

Der 58-jährige Sieghartser lässt auf 416 Seiten hinter die Kulissen des österreichischen Fußballvereins blicken und beschreibt seinen eigenen Werdegang. Marek wird sein Büchl live im Allianz-Stadion präsentieren (27. Mai, 18.30 Uhr) – und hat in der Vorwoche zum ersten Mal sein soeben frisch gedrucktes Werk in Händen gehalten.

„Ich wollte kein Abrechnungsbuch schreiben, öffne aber schon neue Zugänge zu vorgefertigten Meinungen.“ Andy Marek

NÖN: Was war das für ein Gefühl?

Andy Marek: Ein zweigeteiltes. Auf der einen Seite war es Gänsehaut pur, weil: Du hast dein eigenes Buch geschrieben. Das macht einen demütig und auch stolz. Auf der anderen Seite verspürte ich wahnsinnige Nervosität, weil ich ein großer Perfektionist bin und ich natürlich unbedingt wollte, dass im Buch alles passt. Ich habe dann nachgesehen, ob die Seitennummern stimmen und kontrolliert, wie der Druck ist. Und als ich es komplett durchgeblättert hatte, dann war ich ein sehr glücklicher Mensch.

Du hast in einem NÖN-Interview erzählt, dass du nach deiner Rapid-Ära in ein tiefes Loch, fast in einen Krater gefallen bist. War das Buch ein Rettungsanker?

Jeder Abschied ist schwer, so war es auch bei mir, aber das Buchschreiben hat mir schon, vor allem in der Corona-Phase, geholfen. Ehrlicherweise habe ich den Lockdown seit Dezember nicht gespürt. Viele haben mich gefragt: Du warst vorher nonstop auf der Bühne, das muss dir doch abgehen. Aber das Projekt „Buch“ war wirklich ein Rettungsanker: Ich bin aufgestanden, habe am Vormittag geschrieben, Mittagspause gehalten und bis in die Nacht hinein gearbeitet. Es ist ein dickes Buch mit vielen Geschichten geworden.

Du hast sicher viel zu erzählen: Wie schwierig war die Entscheidung, was Teil des Buches wird und was nicht?

Es gibt viele Fußballbücher: Ich wollte ein besonderes Buch schreiben, das mein Leben bei diesem wunderbaren Verein sichtbar macht. Ich hatte unvergesslich schöne und lustige Momente bei Rapid, aber auch richtig schwere Augenblicke. Auf 416 Seiten wird in diesem Buch ein umfassender Einblick hinter die Kulissen des populärsten österreichischen Fußballvereins geboten, mit Geschichten, neuen Erkenntnissen und meiner subjektiven Betrachtungsweise. Ich beschreibe meine Anfänge im Klub, meinen Werdegang und meine Fähigkeiten, die ich mir bereits in jungen Jahren aneignete und die mir halfen, bei Rapid Fuß zu fassen. Ich durfte bei Rapid viel verändern, große Projekte umsetzten und wurde dabei auch zum Gesicht des SK Rapid und seiner Fanarbeit, die auch nicht immer unumstritten war. So beschreibe ich auch Fehler, die passierten. Ich wollte kein Abrechnungsbuch schreiben, öffne aber schon neue Zugänge zu vorgefertigten Meinungen und erzähle von noch nicht bekannten Momenten mit der Fanszene, Querschüssen von Enttäuschten, unvergesslichen Stunden, bis hin zu schwierigen Phasen oder amüsanten Anekdoten. Es gibt so viel zu erzählen, ich könnte noch ein zweites Buch herausbringen, aber jetzt schauen wir einmal, wie das erste ankommt.

War das Schreiben anstrengend?

Ich hatte Tage, an denen ich mich hingesetzt habe, und es ist von alleine gelaufen. Und dann hatte ich Geschichten, die ich unbedingt schreiben wollte, und es war so wie bei den Schriftstellern, die an der Schreibmaschine einen Zettel nach dem anderen rausreißen: Ich habe viele Male anfangen müssen. Aber, ich hatte einen fixen Erscheinungstermin und den musste ich einhalten: Ich war 27,5 Jahre bei Rapid, das Buch hat 27,5 Kapitel und kostet 27,5 Euro – und ich präsentiere es am 27. 5. Ich wusste, dass die Druckerei und Buchbinderei eine Vorlaufzeit braucht und dass ich Ende April fertig sein muss.

Aber es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich bin kein Schriftsteller, aber ich habe das niedergeschrieben, was ich erlebt habe. Mein Sohn Lukas, der Medienmanagement studiert hat, und Günther Bitschnau, der viele Jahre Mitarbeiter in der Rapid-Presseabteilung war, waren mir als Co-Autoren eine große Hilfe.

Gibt es eine persönliche Lieblingsstelle?

Das sind viele, aber eine ging mir beim Schreiben sehr unter die Haut, und ich werde die Geschichte nie vergessen. Einer meiner Mitarbeiter hieß Ivica: Ein toller Mensch, den ich überall einsetzen konnte, der überall angepackt hat. Wenn es Stress mit den Fans gab, stand er mir zur Seite. Aber er hatte auch einen sehr guten Schmäh und war schon auch goschert. Ich habe irgendwann Leute getroffen, die mir erzählt haben, dass sie den Rapid-Manager im Urlaub in der Dominikanischen Republik getroffen haben. Ich dachte mir: Unser Manager war noch nie dort. Bis ich dann draufgekommen bin, dass sie Ivica meinten! Er hat in seinem Urlaub behauptet, er sei der Rapid-Manager. So war er (lacht) . Ivica ist leider seit einigen Jahren schwer krank und das stimmt mich traurig, aber diese Anekdote wird mir in Erinnerung bleiben.

Was waren die schweren Momente bei Rapid?

Es war immer ein Kreislauf: Wenn Rapid sportlichen Erfolg hatte, dann hat uns Mitarbeitern das sehr in der Organisation geholfen, aber man kann nicht immer erfolgreich sein und gewinnen – und das hat Auswirkungen bis hin zu wirtschaftlichen Problemen. Ich versuchte, die Fans an den Verein zu binden, sodass man bei Misserfolg nicht gleich wieder den Verein als Fan verlässt. Egal ob Hardcore-Fans, Familien mit Kindern und auch Sponsoren, alle sollten in Rapid die Verbindung finden.

Wenn allerdings der Platz gestürmt wird und du versuchst, dass du das wieder in den Griff bekommst: Das gehört zu den schweren Momenten. Ich wusste, jetzt werden die Medien wieder auf mich einprügeln. Das Leben mit Rapid war für mich schon auch ein Ritt auf der Rasierklinge.