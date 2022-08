„Los Kuppleros“: Sieg für Matzles

Werbung

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen: So hält man es in Grafenschlag bei der Mexican Night, die stets auch mit einem Saugerkuppel-Bewerb kombiniert wird.

Darum hieß es vor der Party am Abend erst einmal anpacken und im Wettlauf gegen die Uhr eine fehlerfreie Wasserversorgung mittels Saugleitung herzustellen. Die nötigen Handgriffe müssen im Einsatzfall beherrscht werden – Bewerbe und das vorbereitende Training erfüllen daher eine wichtige Übungsfunktion. In Grafenschlag konnte man in zwei Wertungskategorien – Silber und Bronze – antreten, wobei es in der Bronze-Wertung auch den begehrten Wanderpokal zu gewinnen gibt. Zwölf Gruppen traten in Bronze, sieben in Silber an.

Keine Fehler auf Plätzen eins bis neun

Besonders beeindruckend war, dass es in der Bronze-Wertung auf den Plätzen eins bis neun keine Fehlerpunkte gab. Die Zeiten lagen im Spitzenfeld eng zusammen, nur etwas über zwei Sekunden entschieden über die Plätze eins bis drei. Den Sieg holte die Gruppe der Feuerwehr Matzles, dicht gefolgt von Großrupprechts 1 als beste Gruppe der Gemeinde Vitis. „Nächstes Jahr gehört der Wanderpokal uns, wir holen den Sieg in die Gemeinde“, gab sich Gruppenkommandant Alexander Dangl kämpferisch.

In der Silber-Wertung verhagelten zehn Fehlerpunkte den Matzlesern den Sieg, der ihnen mit 28,32 Sekunden sicher gewesen wäre. Somit ging der erste Platz an die Feuerwehr Merkenbrechts mit 30,04 Sekunden. Auch andere Gruppen mussten die schmerzliche Bekanntschaft mit Fehlerpunkten machen.

