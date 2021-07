Beim „Produkt“-Champion ging’s heuer wieder um die Wurst, aber nicht nur: Erstmals ließ das Fachmagazin auch Innovationen aus dem Bereich der Milchprodukte von einer Expertenjury bewerten – und „Die Käsemacher“ erhielten dabei eine Spitzen-Auszeichnung.

Die Sieger werden in einem mehrstufigen Verfahren ermittelt und jeweils mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Österreichische Markenartikel-Herstellter aus den Bereichen der Fleisch- und Wurstwaren und der Milchprodukte sind dazu eingeladen, ihre Artikel in verschiedenen Wettbewerbssparten einzureichen.

"Granitbeisser" gilt als innovativstes Produkt

Bei der Premiere des „Produkt“-Champions zeigte sich, dass die Innovationskraft und die Nachhaltigkeitsaspekte derzeit enorme Bedeutung haben. Aus allen eingereichten Innovationen ging der „Waldviertler Granitbeisser“ in der Sorte „Der Mediterrane“ von „Die Käsemacher“, ein Hartkäse aus pasteurisierter Schaf- und Ziegenmilch und mediterraner Gewürzmischung, als Sieger hervor.

Auf Platz zwei und drei landeten zwei ganz auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Konzepte: Silber holte sich die Berglandmilch für die „Schärdinger Berghof Milch“ in der Mehrweg-Glasflasche und Bronze ging an die „SalzburgMilch Premium Frühstücks-Heumilch“ von Milchkühen, die 365 Tage im Jahr Auslauf haben. Bei den eingereichten Emmentalern siegte der „Schärdinger Rahm-Emmentaler“ vor dem „Woerle Emmentaler Der Milde“. Platz 3 ging an den „Bio-Emmentaler“ von den Käserebellen. Die Preisverleihung verlief coronabedingt im kleinen Rahmen.