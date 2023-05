Löschmeister Franz Schlosser wurde 70

Das langjährige Feuerwehrmitglied, Löschmeister Franz Schlosser, feierte am 5. April seinen 70. Geburtstag.

Mit 22 Jahren trat Franz Schlosser im August 1975 der Aktivmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Waidhofen/Thaya unter der Führung von Kommandant Adolf Walter bei. In dieser langen Mitgliedszeit unterstützte er die Feuerwehr, wo er nur konnte. Für seine Leistungen und langjährige Mitgliedschaft erhielt er einige Auszeichnungen. So wurde ihm zuletzt im Mai 2015 das Ehrenzeichen für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens verliehen. Seit 5. April 2018 steht der Jubilar im Reservestand, was ihn aber nicht daran hindert, noch aktiv dem Feuerwehrwesen treu zu bleiben.

Das Feuerwehrkommando mit Kommandant Christian Bartl, Kommandant-Stellvertreter Manfred Astner und dem Leiter des Verwaltungsdienstes, Karl Prokupek, gratulierten Franz Schlosser persönlich mit einem regionalen Geschenkkorb und gratulierte im Namen der gesamten Mannschaft.

