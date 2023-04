Josef Weinberger feierte Neunziger

Zu seinem 90. Geburtstag gratulierte Stadtpfarrer Josef Rennhofer den ehemaligen Organisten in der Pfarre Waidhofen, Josef Weinberger.

Josef Weinberger freute sich über die Glückwünsche von Stadtpfarrer Josef Rennhofer. Foto: Pfarre Waidhofen

Josef Weinberger hat in der Pfarre Waidhofen sehr verlässlich und mit viel Freude und Engagement den Organistendienst von 1980 bis 2020 ausgeübt. Er entstammt einer Musikerfamilie. Schon mit sieben Jahren spielte er Orgel in der Pfarrkirche Messern, wo auch sein Vater Organist war. Ab 1945 spielte er bereits bei Hochämtern in Messern, wenn sein Vater Violine spielte.

Auch die Freunde der Siedlung gratulierten

Als passionierter Musiker ist Josef „Pepi“ Weinberger bei den Festen am Katzenschweif - oft im Duo mit Herbert Ecker zu hören - in Waidhofen bekannt.

Nun stand er selbst einmal im Mittelpunkt. Anlässlich seines 90. Geburtstages besuchte die Katzenschweifrunde den Jubilar und gratulierte herzlich. Auch Lebenspartnerin Hansi Neumaier freute sich über die Überraschung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.