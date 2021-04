Die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen nutzt die einmalige Gelegenheit, die sich durch die Corona-Grenzkontrollen ergibt, für Erhebungen hinsichtlich des grenzüberschreitenden Holztransporter-Aufkommens. Wie in der NÖN berichtet, häufen sich die Beschwerden von Anrainern über eine Zunahme des Holz-Lkw-Verkehrs auf den Straßen des Bezirks.

Um den Verdacht einer möglichen Umgehung bestehender Durchfahrtsverbote und der „Mautflucht“ zu überprüfen, kontrolliert die Polizei am Grenzübergang Fratres die Frachtpapiere aller Lastwagen und übermittelt die Quell- und Zielorte an die Bezirkshauptmannschaft Waidhofen. „Wir überprüfen dann, ob es tatsächlich ein Mautfluchtproblem gibt“, sagt Bezirkshauptmann Günter Stöger.

Bei einer kleinen Zahl an Transporten seien angesichts von Herkunfts- und Zielort berechtigte Zweifel an der Streckenwahl aufgetreten. Wenn genügend Zahlenmaterial vorliegt, will die Behörde eine genaue Auswertung vornehmen, um in weiterer Folge mögliche Maßnahmen diskutieren zu können. „Die derzeit bestehenden Durchfahrtsverbote sind allerdings sehr weit gefasst, da fallen die meisten Fahrten nicht hinein“, schränkt Stöger vorschnelle Hoffnungen ein.