Das größte Nützlingshotel der Welt entstand am Donnerstag (27. Juni) in der Erlebniswelt „Garten Tulln“. Tausend Schüler aus 60 Schülern und 100 Privatpersonen aus Niederösterreich haben in den vergangenen Wochen an ihrem persönlichen Beitrag gearbeitet. Die Volksschule und das Gymnasium in Waidhofen beteiligten sich ebenso.

Landesrat Martin Eichtinger zeigte sich stolz, dass „gemeinsam für die Natur“ gekämpft wird und man als Team den Guiness-Weltrekord übertroffen hat. Das schaffte man mit 614 Baukästen und einem Nettovolumen von 31,37 Kubikmetern. Er dankte den Teilnehmern, „die mit ihrem Engagement ein wichtiges Zeichen für die Förderung der Artenvielfalt“ gesetzt haben.

Biodiversität: Bienenhotels werden im Land verteilt

Der vorherige Weltrekord für das größte Nützlingshotel lag bei 18,46 Kubikmetern, aufgestellt in Großbritannien im August 2017. „Natur im Garten“ will im Jahr des 20-jährigen Jubiläums ein Ausrufezeichen für die Biodiversität setzen.

Kinder im Alter zwischen acht und 14 Jahren beteiligten sich. Sie durften ihre Nützlingshotels mit nach Hause nehmen: Ein riesengroßes Exemplar wird als ökologisch weniger wertvoll erachtet als viele kleine Hotels, die verteilt in ganz Niederösterreich sind. Wildbienen und andere Insekten finden im Baukasten Unterschlupf.