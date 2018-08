Eine tote Äskulapnatter hat Gerhard Loidolt gefunden. Die Schlange war 1,5 Meter lang und dürfte von einem Auto überfahren worden sein.

„Die Äskulapnatter kommt in den letzten Jahren vermehrt auch bei uns vor“, berichtet der Biologie-Lehrer des Gymnasiums Waidhofen, Gerhard Appeltauer. Grund dafür ist, dass es nun auch bei uns wärmer ist. Österreich, Deutschland und die Schweiz sind die nördliche Verbreitungsgrenze für die Natter. In Österreich gibt es Äskulapnattern in allen Bundesländern außer Tirol und Vorarlberg. Mit eineinhalb Metern Länge ist die Natter für Waldviertler Verhältnisse eigentlich recht groß, meint Appeltauer weiter.

Schlange ist ungiftig

Die Schlange ernährt sich von Eidechsen und Mäusen und benützt Heustadel oder Hackguthaufen, wie sie aufgrund der Borkenkäferplage derzeit ja an vielen Orten zu finden sind, um Unterschlupf zu suchen.

Nachdem es sich bei der Schlange um eine Natter handelt, ist sie nicht giftig, wie zum Beispiel auch die Ringelnatter, ganz im Gegenteil zur Kreuzotter zum Beispiel.

Benannt wurde die Schlange nach dem griechischen Gott Asklepios, um dessen Äskulapstab sich eine solche Natter wickelte. Der Äskulapstab ist auch Symbol für Humanmediziner, in einem V der Veterinärmediziner und auch im Symbol der Apotheken windet sich eine Äskulapnatter um den Schaft einer Trinkschale.