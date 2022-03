100 Jahre Niederösterreich, 100 Jahre Vereinshaus

Nur wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurden in Groß-Siegharts als äußerst positiver Beweis neuer Lebenskraft und des Aufbauwillens zahlreiche Bauvorhaben in Angriff genommen.

Pfarrer Adolf Brinnich und seine Kooperatoren hatten 1916 bis 1926 zehn christliche Vereine ins Leben gerufen. Es gab jedoch im Ort kein Lokal für Zusammenkünfte und Veranstaltungen der zahlreichen Vereine. Trotz der Teuerung und zahlreicher ungünstiger Zeitumstände entschloss sich Pfarrer Adolf Brinnich ein neues, großes katholisches Vereinshaus von Grund auf zu errichten. Das alte katholische Arbeiterheim musste einem weitaus größeren, einstöckigen Neubau weichen. Das neue Gebäude verfügte über einen sehr schönen geräumigen 16 mal 12 Meter großen Saal mit einem Fassungsraum von eintausend Personen, eine große Bühne im Ausmaß von 12 mal 11 Meter, fünf Vereinszimmer mit Küche und eine Hausmeisterwohnung.

Gleichzeitig erhielt das Vereinshaus eine elektrische Beleuchtung. Im neuen Objekt sollten alle Vereine für ihre Veranstaltungen Platz haben. Der Bau, die Inneneinrichtung sowie der Zukauf des angrenzenden Gartens beanspruchten eine gewaltige Geldsumme von mehr als einer Milliarde Kronen, die wiederum größtenteils den örtlichen Gewerbetreibenden zugutekam.

Ein Großteil des Baumaterials wurde über Betreiben Pfarrer Brinnichs kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gelder brachte der rührige Pfarrherr vielerorts auf und wenn es während der Bauzeit zur Neige ging, suchte er wieder neue Quellen. Sehr hilfreich waren vor allem großzügige Spenden der örtlichen Firmen wie die von Baumeister Johann Bauer und Zimmermeister Karl Ruß sowie von Anton Müller aus Raabs. Bereits am 28. Oktober 1923 konnte das Vereinshaus geweiht und seiner Bestimmung als Heimstätte der katholischen Vereine übergeben werden. Probst Stidl aus Eisgarn nahm die Weihe vor, Festreden hielten Wilhelm Miklas, in dieser Zeit Nationalrat und ab 1928 Bundespräsident, sowie die Nationalräte Oelzelt, Brinnich, Höchtl, Haberl sowie Pfarrer Brinnich.

Im Jahr 1925 wurde dann im Vereinshaus ein Kino eingerichtet und als erster Film „Siegfried“ gespielt. Im Haus wurde auch eine Bibliothek mit über eintausend Bänden eingerichtet. 1926 erfolgte im Vereinshausgarten zusätzlich der Zubau einer Kegelbahn.

Im Frühjahr 1938, wenige Tage nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, wurden von den Nationalsozialisten alle katholischen Vereine aufgelöst und deren Vermögen beschlagnahmt. Die neuen Machthaber funktionierten das Vereinshaus zum „Parteiheim der NSDAP“ um. Das Haus als „Deutsches Eigentum“ zu deklarieren, scheiterte jedoch am Weitblick von Pfarrer Richard Frasl. Bereits im Jänner 1938 hatte er der Diözese Stankt Pölten das Vereinshaus geschenkt. Die Nationalsozialisten mussten daher für die Nutzung des Gebäudes Miete an die Diözese zahlen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Vereinshaus von den russischen Besatzern für drei Monate beschlagnahmt und anschließend wieder der Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Mit zahlreichen freiwilligen Helfern gelang es Hausmeister Franz Schuster die notwendigsten Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen.

