2018 hat ein 30-Jähriger in Groß Siegharts eine öffentliche Toilette beschädigt und zwei Fensterscheiben eines Hauses kaputt geschlagen. Einige Monate später gerät er in eine Auseindersetzung mit ÖBB-Mitarbeitern in Floridsdorf und schlug eine Alkoholflasche gegen eine Plexiglas-Scheibe, die zu Bruch ging. 2020 soll er zudem am Bahnhofsvorplatz in Floridsdorf einen Mann geschlagen haben.

Richter Lukas Beran zieht allerdings zumindest bei diesem letzten Strafantrag in Zweifel, ob der Angeklagte dafür belangt werden kann, – obwohl der 30-Jährige sich zu allen drei Punkten schuldig bekennt. Er kann sich kaum (eine Ausnahme ist die zerstörte Plexiglas-Scheibe) an diese Ereignisse erinnern: „Ich hatte damals ziemliche Alkoholprobleme.“

Seine Ex-Freundin habe ihm aber erzählt, dass er ihr selbst im betrunkenen Zustand von der Zerstörung im WC berichtet habe. Er vertraue ihr und glaube auch, dass er die Sachbeschädigungen begangen habe. Der Hausbesitzer verlangt eine Schadensgutmachung der Fenster (60 Euro), die Stadtgemeinde bemisst den Schaden auf 827,50 Euro. Der 30-Jährige erklärt sich bereit, alles zu zahlen.

Der Richter spricht ihn im Anklagepunkt der Körperverletzung frei. „Ich sehe ganz klar einen Angriff, da muss ich Sie schützen“, erklärt er. Einen Schuldspruch erhält der 30-Jährige wegen Sachbeschädigung: zwei Monate, die ihm in einer dreijährigen Probezeit bedingt nachgesehen wird. Den Schaden muss er binnen 14 Tagen zahlen. Dem Mann steht bereits eine zweimonatige Haft wegen Nötigung bevor.