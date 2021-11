Abschlusspräsentation: Ein Mix an Texten

Mit einer Lesung zugunsten des Tierheims Schlosser beendete die Schreibwerkstatt Groß Siegharts am Freitag das heurige Semester. Die mittlerweile pensionierte Sonderschullehrerin Katalin Darthe leitet seit zwölf Jahren die Schreibwerkstatt im Rahmen der Volkshochschule Groß Siegharts. „Ich habe schon immer gern geschrieben“, bekräftigt Darthe ihre Leidenschaft zur Literatur. „Begonnen habe ich den Kurs damals mit einer Teilnehmerin. Danach ist es stetig gewachsen. Die Teilnehmer wechseln immer ein wenig. Die heurigen Teilnehmer bilden jedoch einen Kern, der schon lange dabei ist.“

Im Kurs, der jeden zweiten Freitag stattfindet, werden sehr weitgesteckte Themen vorgegeben, wozu die Teilnehmer in rund einer Stunde Texte schreiben. Diese werden dann vorgelesen und besprochen. Die Semester laufen von Februar bis Oktober. Die Texte der heurigen Abschlusspräsentation boten einen kurzweiligen und interessanten inhaltlichen Mix aus Alltagssituationen, Selbstfindung und Sozialkritik.

Kritische Gedanken und ironische Passagen

Astrid Walter beschrieb unter anderem, wie eine mitteldicke Frau beim Heilfasten ihre Rundungen an die richtigen Stellen bringen wollte. Kurt Fleischner versuchte, das fleischgewordene Nichts in Worte zu fassen, um festzustellen, dass diese Ungestalt die unterdrückten Aspekte seiner selbst sind. Erna Zoder machte sich kritische Gedanken zum Hunger in der Welt, während der übersättigte Teil der Menschheit die Sinnhaftigkeit im Konsum sucht.

Wolfgang Mundt verlor sich tagträumend in der Zeit, in der er autostoppend der Freiheit entgegenfuhr, bei der es nichts zu verlieren gab. Traude Winkler ging der Frage nach, warum Florian im Kindergarten Marianne geküsst hatte und deswegen von Freund Peter ein blaues Auge kassierte. Martina Panholzer betrachtete das Leben als Bühne, auf der wir ständig neu entscheiden können, welche Rolle wir spielen wollen.

Kursleiterin Katalin Darthe erklärte, warum sie es nicht schafft, sich von Dingen zu trennen. Nicht einmal von einem hässlichen gelben Pullover. Edith Hofmann zeigte, dass sie nicht nur Zeitungsartikel verfassen kann, sondern auch ironische Geschichten mit Witz und überraschender Schlusspointe. Marlene Weikertschläger und Iris Werfers begleiteten den gelungenen Abend musikalisch.