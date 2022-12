Adventlesung: Besinnlich und heiter

Werbung

Weihnachtliche Worte und adventliche Weisen, eine Lesung mit musikalischer Umrahmung, veranstaltet vom Katholischen Bildungswerk und Kulturreferat der Stadt Groß Siegharts im Schloss, stand heuer wieder auf dem Programm.

„Jetzt beginnt sie wieder, die stille Zeit. Aber ist sie wirklich so still“, stellt Reinhold Weikertschläger als einer der Vortragenden in den Raum. „Die Wohnung muss auf Hochglanz poliert werden, Kekse müssen gebacken werden, Einkaufsrummel überall und vielleicht eilt man noch von einer Weihnachtsfeier zur anderen. Für die Familie und Kinder bleibt oft kaum Zeit.“ Darum wollte man mit dem Abend etwas Ruhe und Besinnung bei den Besuchern hervorrufen, aber auch ein wenig Heiterkeit verbreiten.

Da Weihnachten das Fest der Familie ist, denkt man immer darüber nach, was man sinnvollerweise schenken könnte. Um dieses Thema ging es auch bei der ersten Geschichte, bei der ein Junge ein Buch als Geschenk für seinen Onkel kaufen wollte. Nachdem Bücher mit Gedichten, gelben Umschlägen - weil die Farbe zur Tapete passen würde - und über Maulwürfe verworfen wurden, entschied er sich doch für einen Bergkristall als Briefbeschwerer. Reinhold Weikertschläger deckte in seinem Vortrag vorwiegend den heiteren Teil der Lesung ab. Rosi Schön kehrte mit ihrer ersten Geschichte die Stimmung ins Nachdenkliche. In einer Ballade über ein hungerndes Kind fragt sich dieses, wie es sein könne, dass es anderswo auf der Erde so viel Überfluss gebe und es selbst nichts habe. Und warum man noch immer Waffen erzeuge, obwohl man mit den vorhandenen bereits fünfmal alle Menschen töten könne.

Helmut Köck trug eine Geschichte von Trude Marzik vor, in der ein Trittroller noch etwas Besonderes war und wo man noch auf Spielzeug achtete, damit man es noch im guten Zustand weitergeben konnte.

Den gelungenen Einstieg in die Adventzeit komplettierten Thomas Weikertschläger und Katharina Merzdovnik mit ihrer stimmungsvollen musikalischen Umrahmung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.