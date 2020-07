Die Nachfolge von Zahnarzt Hermann Peter Wegscheider ist gesichert: Der aus Wien stammende Zahnarzt Alexander Engenhart übernimmt mit 1. September die Praxis am Doktor Rudolf Kraus-Platz.

Wunsch nach Selbständigkeit und Ordination am Land.

Der gebürtige Wiener war zuletzt bei der Gebietskrankenkasse in Wien Liesing beschäftigt, und hegte schon länger den Wunsch nach Selbstständigkeit: „Ich wollte auch immer raus aus der Stadt bzw. eine Ordination in Niederösterreich übernehmen. Das Waldviertel war zwar weiter weg von Wien als ursprünglich geplant, aber mir hat Groß Siegharts und Umgebung gleich gut gefallen. Auch waren die Wegscheiders sehr entgegenkommend und herzlich. Generell wurde mir gleich aus allen Richtungen Hilfe und Unterstützung angeboten“, fasst Engenhart die Gründe für seine Entscheidung, aus der Großstadt ins Waldviertel zu ziehen, zusammen.

Wie sein Praxis-Vorgänger Hermann Wegscheider, der mit 1. Juli seinen Ruhestand antrat, will Engenhart sich auf die kassenspezifischen Leistungen wie Füllungen, Wurzelbehandlungen und Prothesen konzentrieren, implantieren und kleine oralchirurgische Eingriffe selbst durchführen.

Eröffnet wird die Ordination am Dienstag, 1. September. Von Montag bis Donnerstag soll die Ordination geöffnet sein, am Montag und Mittwoch erst ab 10 Uhr. „Das Ordinationstelefon ist zur Zeit leider nicht besetzt, aber wir planen eine zusätzliche Möglichkeit der Terminvereinbarung über die Homepage“ kündigt Engenhart an.

Treppenlift wird im Sommer eingebaut.

Die Gemeinde wird im Sommer einen Treppenlift installieren, um eine gewisse Barrierefreiheit zu erreichen. „Darüber hinaus hoffe ich, dass wir uns größere Investitionen erst mal sparen können. Aber einmal ausmalen schadet sicher nicht“, merkt der Zahnarzt an.