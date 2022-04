Andy Marek: Austropop-Konzert für die Ukraine

Werbung

„Andy, willst du nicht mal etwas in Groß Siegharts machen?“, hatte Bürgermeister Ulrich Achleitner (ÖVP) den aus der Bandlkramerstadt stammenden Moderator, Entertainer, Sänger und ehemaligen Rapid-Stadionsprecher Andy Marek vor einiger Zeit gefragt.

Dieser Satz schoss Marek nun durch den Kopf, als er sich überlegte, wie er den Menschen in der Ukraine helfen kann. „Da fiel mir mein Gespräch mit Achleitner wieder ein. Er war im Vorjahr bei meiner Veranstaltungsreihe ‚Kabarett und Musik im Waidhofner Stadtpark‘ dabei und wollte, dass ich auch in meiner Heimatstadt etwas Größeres mache. Da habe ich mir gedacht, ich mache ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine in Groß Siegharts“, erzählt Marek.

Schon am 7. Mai wird es soweit sein: „Andy Marek und Freunde“ laden um 19.30 Uhr in den Groß Sieghartser Stadtsaal zu einem rund zweistündigen Konzert unter dem Motto „Es lebe der Austropop“. „Andy Marek und Freunde“, das sind neben Marek langjährige Wegbegleiter und Freunde des Entertainers, die mit ihm in der Vergangenheit immer wieder gemeinsam auf der Bühne gestanden sind. Mit von der Partie sind Hubert Koci, Christian Fichtinger, Andy Schörg, Christoph Schuster und Hardy Auer.

Gegründet wurde die Formation im Vorjahr. „Mit dieser Band habe ich mir selber einen Wunsch erfüllt. Mein Leben ist auf der Bühne. Vor 35 Jahren habe ich meine ersten Platten aufgenommen, das war zu einer Zeit, als gerade der Austropop seine Hochblüte feierte. Das hat mich natürlich geprägt“, betont Marek.

1982: Mit Reinhard Fendrich auf der Bühne

Er stand im Jahr 1982 einmal mit Reinhard Fendrich auf der Bühne – ein Ereignis, an das er sich heute noch gerne erinnert. Groß bekannt wurde Andy Marek später aber eher als Moderator und Stadionsprecher, wobei ihn aber seine Liebe zum Gesang nie losließ. „Ich habe bei meinen Moderationen immer versucht, am Ende selber ein von mir gesungenes Lied einzubauen“, verrät Marek. Nun knüpft er mit seiner Band wieder an seine Anfangszeiten als Sänger an – mit den größten Hits des Austropop. „Damit schließt sich gewissermaßen der Kreis“, betont der Sänger.

In Groß-Siegharts werden diese Hits mit interessanten Geschichten zur Entwicklung dieser Musikrichtung serviert werden. Karten sind im Vorverkauf ab 21. April in den Filialen der Sparkassen und Erste Bank sowie online auf http://www.sparkasse.at/tickets erhältlich.

Der gesamte Eintrittspreis (20 Euro pro Karte) wird für den Ankauf von Hilfsgütern verwendet, die Bürgermeister Ulrich Achleitner persönlich in die Ukraine bringen wird. „Mir ist es ein großes Anliegen, Menschen in Not helfen“, betont Marek.

