Ausstellung: Analog, digital und abstrakt

Zwei Ausstellungen gibt es seit 1. Oktober in der Kunstfabrik zu sehen. Im Projektraum zeigt die im rumänischen Siebenbürgen geborene, in Wien lebende Künstlerin Renata Darabant eine Serie von farbigen Drucken. Sie studierte an der Universität für angewandte Kunst in Wien und an der Universität der Künste in Tokio, seit 1. Oktober ist sie Leiterin der Tiefdruckwerkstatt an der Akademie der bildenden Künste. Ihre in der Kunstfabrik zu sehenden abstrakten Drucke, deren Farbigkeit man in der Druckgrafik nur selten findet, sind allesamt Unikate. Sie entstanden unter Verwendung großer Walzen, Ölfarben, Terpentin und Kalligraphie pinseln.

In den Galerieräumen der Kunstfabrik sind die Werke dreier Künstler ausgestellt, die unterschiedliche Zugänge zum Schaffen von Objekten und In stallationen aufzeigen. Fridolin Welte, der an der Universität für angewandte Kunst bei Bruno Gironcoli studierte, füllte einen ganzen Raum mit großformatigen, analog geschaffenen Installationen. Als Material für seine außergewöhnlichen Werke verwendete Welte den vor allem im Bau zum Dämmen verwendeten PU-Schaum aus der Dose, den er an Fundstücken aus Holz aufbrachte.

Beate Gatschelhofer, die derzeit an der Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz studiert, verbindet in ihren aus Ton geformten Arbeiten digitale und analoge Schaffensweisen, kombiniert 3D-Drucke mit handmodellierten Teilen und auch Holz mit Keramik. Gregor Titze studierte Architektur, widmete sich dann der Fotografie und arbeitet seit sieben Jahren mit Ton. Für die in der Kunstfabrik ausgestellten Werke verwendete Titze eigenhändig ausgegrabenen Ton aus dem Wald viertel, durch dessen hohen Eisengehalt die nahezu schwarze Farbe der Glasur entstand. Titze arbeitet mit Druckrobotern und verwendet für seine Landschaftsarchitekturobjekte digitale geografische Daten. Viele seiner kleinen Werke entstehen sowohl digital als auch analog.

Die Ausstellungen sind noch bis 6. November jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen.

