Ausstellung: Pilze, Bänder, Knochen

„VVV – Verbunden Verwoben Vernetzt“: In den Galerieräumen der Kunstfabrik stellen zehn Künstler ihre Werke aus, deren Verbundenheit mit raumübergreifend auf dem Boden dahinschlängelnden Köperbändern demonstriert wird.

Ida-Marie Corell, die in Wien an der Universität für angewandte Kunst studierte und promovierte und in Berlin lebt, ist die Kuratorin dieser Ausstellung im Rahmen der Serie „Kulturrhiza“ über die Kunst und Kulturlandschaft in Niederösterreich. In ihren eigenen Arbeiten, wie dem „Taubenblauen“ und dem „Gelben Austernseitling“, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Waldviertler Pilzgarten, zeigt sie die Mykorrhiza, die Symbiose zwischen Pflanzen und Pilzen auf.

Der Künstler und Biologe Merlin Sheldrake hält die großteils verborgene Welt der Pilze in Laserscans fest. Der britische Autor und Biologe Rupert Sheldrake verfasste einen „Brief an Ida“. Benedikt von Loebel zeigt in seiner Fotoprojektion Drohnenaufnahmen aus dem Waldviertel. Raphael Grotthuss, Papiermacher im Papierwerk Glockenbach, wirft in seinem Beitrag einen mikroskopischen Blick auf die Verbindung Flechten-Pigment-Papier.

Die aus Italien stammende Künstlerin Francesca Aldegani präsentiert als „Geschichte zwischen Nadeln und Frauen“ eine von ihr begonnene Stickerei auf Textilgewebe und lädt die Besucher ein, die Stickarbeit nach eigener Vorstellung fortzusetzen. Am Ende der Ausstellung wird die Arbeit völlig anders aussehen. Von Daniel Egg ist seine Promotionsarbeit „Air“ zu sehen, in der Atmen, Luft und Rauch verwoben sind.

Hanna Purkert hat vor sechs Jahren ihren Wohnsitz aufgegeben und lebt stets dort, wo sie sich mit ihren Werken beschäftigt. Eines davon ist „L’Ultima Luna“, ein Land-Art-Bild mit weißer Asche aus Senegal. Brigitte Corell, Mutter der Kuratorin, hat aus Pullovern ihres verstorbenen Mannes das Wandbild „Intermediate Economy“ geschaffen. Hausherr Günther Gross vernetzt sich mit den Gastkünstlern und zeigt zwei seiner Werke – ohne Titel.

Alte Materialien in Kunstwerken wiederverwendet

Im Projektraum der Kunstfabrik sind Arbeiten von Karl und Theresa Kilian zu sehen. Karl Kilian ist Künstler, Musiker und Filmemacher, Theresa Kilian widmet sich den Bereichen Kunst, Grafik, Design und Text. Die beiden natur- und umweltbewussten Künstler arbeiten bevorzugt mit Materialien, die weggeworfen werden, wie alten Computern, Landkarten, Röntgenbildern, Sperrholz. Aus Hühnerknochen entstand eine Nachbildung von Leonardo da Vincis Mona Lisa. Bilder in den Babyfarben blau und rosa – „the truth ist pink / the truth is blue“ – appellieren, dass „unsere Kinder und Kindeskinder noch eine schöne Welt haben sollen“ und fordern das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ein.

Die Ausstellungen sind noch bis 3. Juli zu sehen, Mittwoch bis Sonntag, 13-18 Uhr.

